Shiffrinovej nečakane zomrel milovaný otec

New York 3. februára (TASR) - Americká zjazdárka Mikaela Shiffrinová v pondelok oznámila smutnú správu o smrti svojho otca Jeffa. Informuje o tom agentúra DPA s odvolaním sa na twitterový účet fenomenálnej lyžiarky. Príčinu smrti zatiaľ neoznámili.



"Naša hora, náš oceán, náš východ slnka, naše srdce, naša duša, naše všetko," vyjadrila svoj žiaľ dvojnásobná olympijská víťazka a päťnásobná majsterka sveta. Veľká rivalka slovenskej lyžiarskej hviezdy Petry Vlhovej zažila so svojimi rodičmi mimoriadne šťastné chvíle v závere roka, keď sa jej medzi sviatkami podaril triumfálny návrat do Svetového pohára po krátkej kríze. Televízne zábery boli plné objatí Mikaely so svojou matkou i otcom, v Lienzi vyhrala obrovský i špeciálny slalom.



Jeff Shiffrin bol anesteziológ a spolu so svojou manželkou Eileen sprevádzali svoju dcéru pravidelne ne jej púti po lyžiarskych strediskách. Zatiaľ nie je známe, či líderka seriálu vynechá víkendové podujatie SP v Garmisch-Partenkirchene.