Druhé lety vo Vikersunde zrušili pre silný vietor

Ilustračná snímka. Foto: TASR- Martin Baumann

Hektor Kapustík tak nedostal príležitosť prekonať najlepšie umiestnenie slovenského reprezentanta v ére samostatnosti.

Vikersund 22. marca (TASR) - Preteky Svetového pohára v skokoch na lyžiach v nórskom Vikersunde sa v nedeľu neuskutočnili. Druhú víkendovú súťaž v letoch znemožnili nepriaznivé podmienky, predovšetkým silný vietor.

Hektor Kapustík tak nedostal príležitosť prekonať najlepšie umiestnenie slovenského reprezentanta v ére samostatnosti, keď v sobotu v prvej súťaži v nórskom stredisku obsadil 13. priečku. Zaostal iba o jedinú pozíciu za národným maximom, ktoré ešte v marci 1993 vytvoril Martin Švagerko. Kapustík zároveň v 2. kole vytvoril nový národný rekord 235,5 metra. Možnosť bude mať ešte budúci týždeň vo finále SP v slovinskej Planici, kde sa budú konať dve individuálne súťaže. Istým držiteľom veľkého krištáľového glóbusu za celkové prvenstvo už je Slovinec Domen Prevc. Informovala o tom FIS.
Neprehliadnite

Vo veku 86 rokov zomrela hviezda akčných filmov Chuck Norris

HRABKO: Zvýšenie volebného kvóra je len vypustený balónik, je nereálne

OTESTUJTE SA: Uhádnete hit podľa jednej vety?

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Udrží si marec slnečné počasie až do konca?