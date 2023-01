Nórsky skokan na lyžiach Granerud vyhral druhý diel Turné 4 mostíkov

Výsledky druhého podujatia Turné štyroch mostíkov v Garmisch-Partenkirchene:



1. Halvor Egner Granerud (Nór.) 303,7 b. (140+142 m)!, 2. Anže Lanišek (Slovin.) 297,3 (140,5+137), 3. Dawid Kubacki (Poľ.) 294,4 (136+138,5), 4. Manuel Fettner (Rak.) 279,6 (136+138), 5. Jan Hörl (Rak.) 278,9 (136+138,5), 6. Piotr Zyla (Poľ.) 277 (135,5+134,5), 7. Daniel Tschofenig (Rak.) 275,4 (131+136), 8. Andreas Wellinger (Nem.) 273,1 (137+133), 9. Kamil Stoch (Poľ.) 272,7 (135+134,5), 10. Michael Hayböck (Rak.) 269,8 (128,5+140)



Priebežné poradie Turné po dvoch častiach:



1. Granerud 616,1 b, 2. Kubacki 589,3, 3. Zyla 576, 4. Lanišek, 5. Karl Geiger (Nem.) 558,3, 6. Wellinger 558,3



Celkové poradie SP (po 10 súťažiach):



1. Kubacki 770, 2. Lanišek 682, 3. Granerud 618, 4. Stefan Kraft (Rak.) 525, 5. Zyla 497, 6. Fettner 359

Garmisch-Partenkirchen (TASR) - Nórsky skokan na lyžiach Halvor Egner Granerud zvíťazil aj na druhom podujatí 71. ročníka Turné štyroch mostíkov v nemeckom Garmisch-Partenkirchene. V tradičnej novoročnej súťaži predstihol o 6,4 bodu Slovinca Anžeho Lanišeka. Tretí skončil so stratou 9,3 bodu líder celkového poradia Svetového pohára Poliak Dawid Kubacki.Granerud si vytvoril dobrú východiskovú pozíciu už po 1. kole, v ktorom pristál na značke 140 m a usadil sa na čele o šesť desatín bodu pred Lanišekom. V druhom kole zaletel do vzdialenosti 142 m a pripísal si na konto 16. individuálny triumf v SP, druhý na Turné. V celkovom hodnotení prestížneho podujatia má pred druhým Kubackim náskok 26,8 bodu.Granerud bol z víťazstva v Garmischi nadšený.uviedol Nór pre akreditované médiá. Turné sa presúva do Rakúska a 3. januára pokračuje kvalifikáciou na innsbruckom Bergiseli.