< sekcia Šport
Mesíková sa v Holmenkollene tesne dostala do hlavnej súťaže
Výkonom 88 metrov a ziskom 45 bodov obsadila v kvalifikácii na veľkom mostíku posledné postupové 40. miesto.
Autor TASR
Oslo 13. marca (TASR) - Slovenská reprezentantka v skokoch na lyžiach Tamara Mesíková sa prebojovala do sobotnej hlavnej súťaže na podujatí Svetového pohára v nórskom Holmenkollene. Výkonom 88 metrov a ziskom 45 bodov obsadila v kvalifikácii na veľkom mostíku posledné postupové 40. miesto. Jej reprezentačná kolegyňa Kira Mária Kapustíková pristála na značke 82 m a s 37,3 b. ju klasifikovali na nepostupovej 43. priečke