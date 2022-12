Lyžovanie-skoky: Strömová vyhrala tretiu súťaž Silvestrovského turné

Ljubno 31. decembra (TASR) - Nórska skokanka na lyžiach Anna Odine Strömová triumfovala na treťom podujatí Silvestrovského turné v slovinskom Ljubne. Na strednom mostíku predviedla skoky dlhé 91,5 a 90,5 metra a vyhrala s tesným náskokom 0,9 bodu pred Rakúšankou Evou Pinkelnigovou, dvojnásobnou víťazkou z Villachu. Dvadsaťštyriročná Strömová slávila premiérové víťazstvo v pretekoch Svetového pohára.



Tretia skončila Nemka Katharina Althausová so stratou 12,7 bodu. Slovenská reprezentantka Tamara Mesíková nepostúpila do 2. kola medzi elitnú tridsiatku. V súťaži obsadila 48. miesto so ziskom 87,5 bodu, keď v 1. kole dosiahla výkon 76 m. Silvestrovské turné vyvrcholí na Nový rok v Ljubne štvrtou súťažou. Pinkelnigová viedla pred záverečnými pretekmi celkové poradie s 20-bodovým náskokom pred Strömovou.