Lyžovanie-skoky-Turné: Víťazom kvalifikácie v Ga-Pa je Lanišek

Garmisch-Partenkirchen 31. decembra (TASR) - Slovinský skokan na lyžiach Anže Lanišek vyhral štvrtkovú kvalifikáciu na druhé podujatie 69. ročníka Turné štyroch mostíkov v nemeckom stredisku Garmisch-Partenkirchen. Za skok dlhý 139 metrov dostal známku 138,6 bodu, za kvalifikačné víťazstvo získal šek na 5000 eur. Lanišek o pol bodu zdolal lídra Svetového pohára Halvora Egnera Graneruda, Nór predviedol najdlhší pokus dňa 143 metrov, ale nedoskočil do telemarku. Tretí skončil Nemec Markus Eisenbichler (137,9 b, 135,5 m).



Do kvalifikácie nenastúpil tretí muž z Oberstdorfu Marius Lindvik, ktorý musel pre bolesť zubov zamieriť k zubárovi do Innsbrucku. Dvadsaťdvaročný Nor tak prišiel o šancu obhájiť vlaňajšie prvenstvo v Ga-Pa.