VIDEO: Olympijský výbor prihlasuje slovenských lyžiarov na súťaže

Bratislava 8. decembra (TASR) – Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) od minulého týždňa zabezpečuje prihlasovanie športovcov na súťaže Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS). S predstaviteľmi FIS rokuje generálny sekretár SOŠV Jozef Liba, ktorý s nimi bude hovoriť aj o podujatí Svetového pohára v alpskom lyžovaní v Jasnej (6. a 7. marca 2021).







Zmluva o tomto podujatí je momentálne podpísaná medzi FIS a Slovenskou lyžiarskou asociáciou (SLA). Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR však začalo konanie, ktoré má smerovať k odobratiu štatútu národného športového zväzu SLA. FIS jej odobrala právo registrovať športovcov na súťaže, túto úlohu dočasne prebral SOŠV.



„Od tohto momentu sme v prudkej dennodennej komunikácii s centrálou FIS vo Švajčiarsku a viceprezidentom FIS Romanom Kumpoštom, ktorý je zodpovedný aj za náš región. Denne sme aj dva, trikrát v telefonickom kontakte a riešime tieto veci. Hneď ako FIS pozastavila členstvo a určité technické úkony SLA, požiadali nás, či prevezmeme na seba túto zodpovednosť a povinnosť. Naším listom po rokovaní výkonného výboru sme informovali FIS, že dočasne preberáme na seba všetky tieto úkony národnej lyžiarskej federácie. Pre nás je priorita, aby nielen Petra Vlhová, ale všetci športovci aj v iných odvetviach lyžiarskeho športu mali možnosť zúčastniť sa na podujatiach," zdôraznil Liba na utorňajšom brífingu SOŠV.







V stredu sa uskutoční tlačová konferencia organizačného výboru SP v Jasnej. Aj otázkou tohto podujatia sa bude Liba zaoberať vo videohovore so zastupujúcim generálnym sekretárom FIS Andym Wengerom.



„Ten je momentálne poverený riešením týchto vecí. FIS nám deklarovala plnú podporu, myslím si, že spoločne to nejako zvládneme."



Predstavitelia SOŠV sa v pondelok stretli so štátnym tajomníkom MŠVVaŠ SR pre šport Ivanom Husárom, ako aj so zástupcami SLA a Zväzu slovenského lyžovania (ZSL). FIS dostala prihlášku ZSL, ktorý sa uchádza, aby sa stal národným športovým zväzom pre lyžovanie:



„Bude to proces ako maratónsky beh, ktorý by mohol byť ukončený najskôr na najbližšom kongrese FIS naplánovanom na koniec mája. Dovtedy sa to bude riešiť na úrovni predsedníctva FIS, takisto budú očakávať stanoviská z našej strany, ktoré berú ako najviac relevantné."



Štatút národného zväzu môže mať len jeden subjekt a ten musí zastupovať všetky odvetvia daného športu, nie iba jedno. Odložený riadny kongres FIS je na programe od 30. mája do 5. júna 2021 v slovinskom meste Portorož.



„Až na kongrese FIS môže dôjsť k vylúčeniu a následne k odobreniu nového členstva, skôr nemôže nastať táto situácia. SLA je stále člen, len s pozastavenou činnosťou. Pochybujem, že pre SLA by zvolávali mimoriadny kongres. Naplno beží lyžiarska sezóna a majú iné problémy s tým, čo sa deje vo svete. Ak to kongres nevyrieši, dočasná úloha bude na SOŠV aj naďalej," dodal Liba.



Jeho kolegovia sa s technickou stránkou registrovania reprezentantov na preteky museli zoznámiť počas plynúcej zimnej sezóny.



„Po pozastavení možností prístupu SLA do prihlasovacích systémov FIS sme boli splnomocnení, aby sme v maximálnej možnej miere zabezpečili, aby športovci mohli pokračovať v účasti na medzinárodných podujatiach. V piatok ráno sme dostali prístupové kódy a hneď sme naskočili do rýchlo rozbehnutého vlaku, začali sme riešiť požiadavky športovcov, čo sa týka prihlášok alebo zmien na jednotlivých podujatiach. Predstavu sme získali počas víkendu, sezóna je v plnom prúde," povedal riaditeľ pre športy SOŠV Roman Buček.







Ocenil, že so zástupcami SLA aj ZSL došlo k dohode, aby SOŠV pokračoval v úlohe prihlasovať. „Chcem len ubezpečiť, že z našej strany bolo vykonané maximum, športovci môžu a budú súťažiť, ako to majú vo svojom harmonograme."



SLA v pondelok vyzvala na nápravu v súvislosti s ochranou osobných údajov jej členov. Rozhodnutím FIS mohlo totiž podľa nej dôjsť k porušeniu príslušných zákonov a nariadení.



„Čakali sme, že toto môže byť problém. Máme na stole dohodu medzi SLA ako správcom databázy športovcov, v ktorej je zakotvená možnosť, aby sme my pokračovali v nakladaní s osobnými údajmi. Aj FIS má svoj reglement, ktorý je v súlade s našimi zákonmi. Momentálne to posudzuje naše právne oddelenie, vyzerá, že všetko je v súlade a budeme môcť pokračovať ďalej v plnom práve," uzavrel Buček.