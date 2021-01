Adam Žampa bodoval v obráku, opäť vyhral Pinturault

Výsledky sobotného obrovského slalomu SP v Adelbodene:



1. Alexis Pinturault (Fr.) 2:18,36 min,

2. Filip Zubčič (Chor.) +1,26 s,

3. Loic Meillard +1,65,

4. Marco Odermatt (obaja Švaj.) +1,67,

5. Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) +1,69,

6. Luca de Aliprandini (Tal.) +2,06,

7. Gino Caviezel (Švaj.) +2,20,

8. Roland Leitinger (Rak.) +2,24,

9. Thibaut Favrot (Fr.) +2,25,

10. Justin Murisier (Švaj.) +2,54,

... 23. Adam ŽAMPA +3,93,

Andreas ŽAMPA (SR) nepostúpil do 2. kola

Celkové poradie SP (po 16 súťažiach):



1. Pinturault 675 bodov,

2. Kilde 560,

3. Odermatt 501,

4. Zubčič 455,

5. Henrik Kristoffersen (Nór.) 371,

6. Meillard 309,

... 50. Adam ŽAMPA 79,

104. Andreas ŽAMPA 11

Poradie v obrovskom slalome (6):



1. Pinturault 440 bodov,

2. Odermatt 400,

3. Zubčič 368,

4. Meillard 245,

5. Tommy Ford (USA) 200,

6. Lucas Braathen (Nór.) 191,

... 20. Adam ŽAMPA 79,

39. Andreas ŽAMPA 11

Adelboden 9. januára (TASR) - Slovenský lyžiar Adam Žampa skončil na 23. mieste v sobotnom obrovskom slalome Svetového pohára v Adelbodene. Získal osem bodov, keď zaostal o 3,93 sekundy za víťazným Francúzom Alexisom Pinturaultom, ktorý vo švajčiarskom stredisku triumfoval ešte suverénnejšie ako v piatok. Druhú priečku obsadil Chorvát Filip Zubčič (+1,26 s) a tretí bol domáci reprezentant Loic Meillard (+1,65 s).Po prvom kole sa usadil na čele Meillard o 30 stotín sekundy pred Pinturaultom, priebežne tretí bol ďalší Švajčiar Marco Odermatt (+0,70 s). Adam Žampa sa zaradil na štrnáste miesto s odstupom 2,21 s za lídrom a postúpil do druhého kola, doň sa neprebojoval jeho brat Andreas, ktorý obsadil 36. priečku (+3,64 s). Meillard sa vydal na trať najprestížnejšieho obrovského slalomu alpského kalendára ako prvý a aj v najstrmších úsekoch predviedol čistú jazdu, vďaka ktorej ho z vedúcej priečky nezosadil nikto zo súperov. Člen elitnej žrebovanej sedmičky Tommy Ford z USA mal krátko pred cieľom ťažký pád, pri ktorom dopadol na hlavu a krk a skončil v záchranných sieťach, kde zostal nehybne ležať. Dlho ho ošetrovali priamo na mieste a potom ho vrtuľníkom transportovali do nemocnice v Berne. Agentúra AP s odvolaním sa na švajčiarsku televíziu informovala, že Ford počas ošetrovania komunikoval, bližšie správy o jeho zdravotnom stave však počas súťaže neboli známe.Preteky boli prerušené približne na polhodinu. Po tejto pauze sa vygradovanou jazdou medzi dvoch domácich reprezentantov vklinil Pinturault. Okrem neho a Odermatta nabral menšie než sekundové manko jedine Nór Aleksander Aamodt Kilde, ktorý s číslom 15 zaostal o 0,98 s. Adamovi Žampovi ušiel v piatok postup do druhého kola o päť stotín sekundy. O deň neskôr so štartovým číslom 21 sa po dojazde zaradil na štrnástu pozíciu, keď dokázal zrýchliť predovšetkým v dolnej pasáži. Z nasledujúcich lyžiarov ho už nikto neprekonal, rovnaký čas dosiahol Talian Giovanni Borsotti. Andreas Žampa so 46-kou prišiel o šancu na postup už v cieli, kde sa zaradil na 34. miesto, klesol ešte o dve priečky.V druhom kole predviedol agresívnu jazdu Zubčič, ale nevyvaroval sa viacerých drobných zaváhaní a rovnako ako v piatok obsadil druhé miesto. Nezmenilo sa ani meno na najvyššom stupienku, Pinturault lyžoval dynamicky a zároveň čisto. Zašiel najrýchlejšiu druhú jazdu a v porovnaní s piatkom, keď zvíťazil pred Zubčičom o 1,04 s, ešte zvýšil svoj náskok. Po Alta Badii a úvodnom Adelbodene uspel už v treťom "obráku" za sebou a zvýšil svoj náskok na čele celkového poradia SP i hodnotenia disciplíny. Slávil 33. víťazstvo v pretekoch SP, sedemnáste v obrovskom slalome ho radí na piatu priečku historických tabuliek. "" citoval 29-ročného Francúza portál ORF.Adam Žampa si vo výsledkovej listine pohoršil o deväť miest, vo vrchnej pasáži spravil chybu a na druhom medzičase už bol v červených číslach. Jeho strata narástla aj po tom, ako mu nevyšiel nájazd cez dvojbránu na zlome do záverečnej strminy. Pripísal si však štvrté bodované umiestnenie v tejto sezóne, až za ním, na 27. pozícii skončil Nór Henrik Kristoffersen (+4,50 s).