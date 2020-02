Lyžovanie-SP: Brignoneová vyhrala super-G v Roze Chutor

Výsledky super-G SP v Roze Chutor:



1. Federica Brignonenová 1:25,33 min,

2. Sofia Goggiová (obe Tal.) +0,20 s,

3. Joana Hählenová +0,34,

4. Corinne Suterová (obe Švaj.) +0,42,

5. Stephanie Venierová (Rak.) +0,55,

6. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) +0,68,

7. Anna Veithová (Rak.) +0,69,

8. Viktoria Rebensburgová (Nem.) +0,87,

9. Romane Miradoliová (Fr.) +0,97,

10. Ester Ledecká (ČR) +1,24



Celkové poradie SP (po 22 zo 40 súťaží):



1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1225 bodov,

2. Brignoneová 955,

3. Petra VLHOVÁ (SR) 830,

4. Marta Bassinová (Tal.) 620,

5. Wendy Holdenerová (Švaj.) 493,

6. Suterová 472



Poradie super-G (4 zo 7):



1. Brignoneová 216,

2. Suterová 200,

3. Shiffrinová 186,

4. Rebensburgová a Goggiová 180,

6. Gutová-Behramiová 167,

...

22. VLHOVÁ 40

Roza Chutor 2. februára (TASR) - Talianska lyžiarka Federica Brignoneová triumfovala v nedeľnom super-G Svetového pohára v ruskom stredisku Roza Chutor a vyšvihla sa na čelo priebežného hodnotenia disciplíny. Na druhom mieste skončila jej krajanka Sofia Goggiová, ktorá zaostala o dve desatiny sekundy, tretiu priečku obsadila Švajčiarka Joana Hählenová (+0,34).Súťaž na olympijskej zjazdovke neďaleko Soči sprevádzalo ľahké sneženie. Brignoneová predviedla dravú jazdu a dokázala zvíťaziť napriek chybe v strednej technickej časti.uviedla víťazka pre ORF. Slávila štvrtý triumf v sezóne, celkovo to bolo jej štrnáste prvenstvo v pretekoch SP v kariére, z toho tretie v superobrovskom slalome.Podujatie v Rusku sa už dávnejšie rozhodli vynechať slovenská reprezentantka Petra Vlhová, Talianka Marta Bassinová i líderka SP Mikaela Shiffrinová. Američanka (1225 b.) vedie celkové poradie, ale užs náskokom 270 bodov pred Brignonenovou (955), Vlhová je tretia s 830 bodmi. Do konca sezóny zostáva ešte 18 súťaží, talianska reprezentantka však pokladá boj o veľký krištáľový glóbus za rozhodnutý.vyslovila sa Brignoneová. V priebežnej klasifikácii super-G vedie so ziskom 216 bodov, na druhú Suterovú (200) má 16-bodový náskok.Na Červenej Poľane sa mal ísť v sobotu aj zjazd, ale organizátori po intenzívnom snežení nestihli načas pripraviť trať, neodjazdil sa ani jeden tréning a súťaž museli zrušiť. Náhradný zjazd sa zrejme pôjde v piatok 7. februára v nemeckom Garmisch-Partenkirchene.