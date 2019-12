Dressen zvíťazil pri návrate v zjazde

Výsledky zjazdu SP v Lake Louise:



1. Thomas Dressen (Nem.) 1:46,81 min

2. Dominik Paris (Tal.) +0,02 s

3. Carlo Janka, Beat Feuz (obaja Švaj.) obaja +0,26

5. Matthias Mayer (Rak.) +0,42

6. Mauro Caviezel (Švaj.) +0,47

7. Vincent Kriechmayr (Rak.) +0,66

8. Kjetil Jansrug (Nór.) +0,80

9. Adrien Theaux (Fr.) +1,12

10. Steven Nyman, Travis Ganong (obaja USA) obaja +1,31

Celkové poradie SP (po 3 súťažiach):



1. Henrik Kristoffersen (Nór.) 113 bodov

2. Dressen a Alexis Pinturault (Fr.) po 100

4. Paris, Clement Noel a Mathieu Faivre (obaja Fr.) po 80

Poradie zjazdu (1):



1. Dressen 100

2. Paris 80

3. Janka a Feuz po 60

5. Mayer 45

6. Caviezel 40

Lake Louise 1. decembra (TASR) - Nemecký lyžiar Thomas Dressen zvíťazil v sobotnom zjazde Svetového pohára v kanadskom stredisku Lake Louise. Časom 1:46,81 zdolal o dve stotiny sekundy Taliana Dominika Parisa, tretie miesto obsadili Švajčiari Carlo Janka a Beat Feuz, ktorí za víťazom zaostali zhodne o 0,26 s.Úvod pretekov v mrazivých a slnečných podmienkach patril švajčiarskym farbám, keď sa na pódiových priečkach vynímali Janka, Feuz aj Mauro Caviezel. Potom do boja o víťazstvo prehovoril Paris, ktorého čas však ešte tesne zlepšil Dressen so štartovým číslom 13.Na všetkých medzičasoch síce bol v červených číslach, ale do záverečnej pasáže "Double Trouble" s dvoma veľkými terénnymi nerovnosťami si vypracoval dobrú rýchlosť a tá ho v cieli vyniesla na prvú pozíciu.Dvadsaťšesťročný Nemec dosiahol tretie víťazstvo v kariére SP, všetky má na konte v zjazde. V Lake Louise to pritom bol jeho prvý štart presne po roku, 30. novembra 2018 utrpel vážne zranenie kolena pri páde v americkom Beaver Creeku.povedal Dressen pre ORF.