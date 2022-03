Druhý zjazd v Kvitfjelli vyhral Dominik Paris, Jansrud sa doma lúčil

Svetový pohár v nórskom Kvitfjelli - zjazd mužov:



1. Dominik Paris (Tal.) 1:43,92 min,

2. Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) +0,55 s,

3. Beat Feuz a Niels Hintermann (obaja Švajč.) +0,81,

5. Ryan Cochran-Siegle (USA) +1,06,

6. Vincent Kriechmayr (Rak.) +1,20,

7. Jeffrey Read (Kan.) +1,39,

8. Travis Ganong (USA) +1,42,

9. Maxence Muzaton (Fr.) +1,42,

10. Josef Ferstl (Nem.) +1,43



Poradie v SP (po 29 z 37 pretekov):



1. Marco Odermatt (Švajč.) 1236 b.,

2. Kilde (Nór.) 950,

3. Matthias Mayer (Rak.) 776,

4. Feuz 689,

5. Henrik Kristoffersen (Nór.) 659,

6. Kriechmayr 604, ...,

121. Adam ŽAMPA 14,

135. Andreas ŽAMPA (obaja SR) 8



Poradie v zjazde (po 10 z 11 pretekov):



1. Kilde 570,

2. Feuz 547,

3. Mayer 486

Kvitfjell 5. marca (TASR) - Taliansky lyžiar Dominik Paris triumfoval v sobotnom druhom zjazde Svetového pohára v nórskom stredisku Kvitfjell. V cieli mal náskok 55 stotín sekundy pred domácim Aleksanderom Aamodtom Kildem. Tretí skončili zhodne dvaja Švajčiari s mankom +0,81 s, Beat Feuz a jeden z dvoch víťazov piatkového zjazdu Niels Hintermann.Tridsaťdvaročný Talian si pripísal druhé prvenstvo v sezóne, uspel už v decembri na domácej zjazdovke v Bormiu, vo Wengene mu patrila tretia priečka. Kilde si upevnil pozíciu najlepšieho zjazdára a v boji o malý krištáľový glóbus si polepšil v porovnaní s Feuzom. Vedúci muž celkového poradia SP Marco Odermatt zo Švajčiarska obsadil 13. priečku s odstupom 1,76 s.Preteky zároveň slúžili aj ako rozlúčka pre Kjetila Janruda. Diváci mu po príchode do cieľa zaspievali hymnu jeho obľúbeného klubu FC Liverpool "You'll never walk alone". Domáci lyžiar sa rozlúčil v 36 rokoch ako päťnásobný olympijský medailista, keď zlato získal v Soči v obrovskom slalome. Titul majstra sveta vybojoval v Are 2019 v zjazde. V pretekoch Svetového pohára zaznamenal 23 víťazstiev a dvakrát skončil druhý v celkovom hodnotení (2015, 2017).