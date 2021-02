Lyžovanie SP:Faivre na čele obráku, Andreasovi Žampovi chýbali stotiny

Bansko 28. februára (TASR) - Francúzsky lyžiar Mathieu Faivre sa usadil na čele po 1. kole nedeľného obrovského slalomu Svetového pohára. V Bansku za ním o 42 stotín zaostával Švajčiar Loic Meillard, tretí bol ďalší Francúz Alexis Pinturault (+0,79). Slovenský reprezentant Adam Žampa po veľkej chybe figuroval s mankom 2,70 s na 15. mieste. Jeho bratovi Andreasovi tesne unikol postup do 2. kola, s odstupom 3,98 s obsadil 31. priečku.



V bulharskom rezorte sa po sobote išiel druhý obrovský slalom, trať bola ešte zatočenejšia a podložka tvrdšia. Meillard využil štartové číslo 1 a na neporušenom svahu predviedol technicky čistú jazdu s presným nasadzovaním oblúkov. Najmä v dolnej pasáži bolo potrebné držať tempo a ideálnu líniu, čo skvele vyšlo Faivremu. Dvojnásobný majster sveta z Cortiny d'Ampezzo, kde okrem "obráku" triumfoval aj v paralelných pretekoch, sa s číslom 3 dostal do vedenia a rovnako ako v sobotu si ho udržal až do konca 1. kola. Jeho krajan Pinturault zvolil agresívnejšiu jazdu, menej púšťal lyže. Líder disciplíny i SP bol ešte na prvom medzičase v zelených číslach, no potom jeho strata kontinuálne narastala až na osem desatín v cieli. Veľké problémy mal Nór Henrik Kristoffersen, ktorému sa jazda nevydarila a stratil na lídra 2,10 s. Sobotný víťaz Filip Zubčič išiel až príliš agresívne, množstvo brán točil až za bránou. Chorvátsky reprezentant išiel v strede trate na jednu z bránok priamo, stratil rovnováhu, vyhol sa síce pádu, ale nabral vyše trojsekundovú stratu. Do jednej sekundy sa zmestili v 1. kole iba štyria pretekári, štvrtý bol Slovinec Žan Kranjec (+0,86).



Adam Žampa po 19. mieste v sobotnom "obráku" sa predstavil o deň neskôr so štartovým číslom 18. Na prvom medzičase zaostával za Faivrem iba o 11 stotín, no krátko na to urobil obrovskú chybu a spravil takmer celé "hodiny". Pretočilo ho v oblúku, nabral veľké manko, ale pokračoval. Zaváhanie ho nevykoľajilo, naopak, v dolnej polovici predviedol dynamickú, technicky výbornú jazdu a so stratou 2,70 s sa bez problémov dostal medzi elitnú tridsiatku. Do nej sa tesne nezmestil jeho brat Andreas Žampa, ktorý s číslom 47 skončil na 31. mieste. Od postupu do 2. kola ho delili iba dve stotiny sekundy.