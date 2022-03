Lyžiar Braathen je po 1. kole slalomu o 5 stotín pred Kristoffersenom

Courchevel/Meribel 20. marca (TASR) - Nórsky lyžiar Lucas Braathen sa usadil na čele po 1. kole nedeľného finálového slalomu Svetového pohára. Vo francúzskom dejisku Courchevel/Meribel dosiahol čas 43,69 sekundy a o päť stotín zdolal krajana Henrika Kristoffersena. Na tretej priečke figuroval ďalší Nór Atle Lie McGrath s mankom 0,21 s.



V záverečných pretekoch sezóny 2021/2022 sa okrem víťazstva bojovalo aj o malý glóbus za disciplínu. Najlepšie vyhliadky na jeho zisk mal Kristoffersen, ktorý do pretekov išiel s náskokom 48 bodov pred Braathenom. Líder poradia odštartoval s číslom šesť a na všetkých medzičasoch bol v zelených číslach. Po bezchybnej jazde prišiel do cieľa s náskokom 0,53 s na dovtedy vedúceho Švajčiara Loica Meillarda. Hneď po ňom však vyštartoval Braathen, na prvom i druhom medzičase strácal, no spodnú časť trate "preletel" a v cieli o päť stotín zdolal svojho súpera.



Ďalší dvaja pretekári s menšou šancou na zisk glóbusu zaostali. Nemec Linus Strasser obsadil 8. miesto s mankom 0,84 sekundy, Rakúšan Manuel Feller figuroval na 10. priečke so stratou 1,03 s.