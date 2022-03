Vlhová: Toto bola moja najlepšia sezóna v kariére

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová s pohárovou trofejou a medailou víťazky v slalome žien po finále Svetového pohára v alpskom lyžovaní vo francúzskom dejisku Courchevel/Meribel v sobotu 19. marca 2022. Foto: TASR Martin Baumann

Courchevel/Meribel 19. marca (TASR) - Petra Vlhová si vo francúzskom stredisku Meribel prevzala malý krištáľový glóbus za triumf v slalome Svetového pohára. Slalomovú sezónu zakončila tretím miestom v sobotnom finále, o rok by sa v rovnakom dejisku chcela tešiť opäť. Budú sa tu konať majstrovstvá sveta a slalomové zlato z tohto podujatia slovenskej lyžiarke ešte vo vitríne chýba.Vlhová zaostala za víťaznou Slovinkou Andrejou Slokarovou o 81 stotín sekundy. Na druhej priečke skončila Nemka Lena Dürrová s odstupom 0,48 s. Dvadsaťšesťročná Vlhová si pripísala 56. pódiové umiestnenie v pretekoch prestížneho seriálu. Vo veľkom predstihu mala vo vrecku prvenstvo v hodnotení disciplíny, keď zvíťazila v piatich slalomoch tejto sezóny SP a dvakrát bola druhá za Američankou Mikaelou Shiffrinovou. Na pódiu nestála jedine v predchádzajúcej súťaži vo švédskom Are, kde už ako úradujúca olympijská víťazka obsadila pred týždňom štvrté miesto.uviedla Vlhová po pretekoch.Malý glóbus za triumf v disciplíne dostala ihneď po pretekoch a oslavy s ním si poriadne užila. Vlani jej totiž prišiel veľký glóbus za triumf v celkovom hodnotení SP poštou.O rok sa v strediskách Courchevel/Meribel uskutočnia majstrovstvá sveta, Vlhová by tu chcela skompletizovať zlatú slalomovú zbierku. Titul svetovej šampiónky už má, ale získala ho v Are v roku 2019 v obrovskom slalome.povedala Vlhová.Slokarová vo veku 24 rokov slávila druhé víťazstvo na podujatiach SP, premiérové v slalome. Na začiatku zimy v novembri vyhrala paralelku v rakúskom stredisku Lech/Zürs. Vlhová vníma, že konkurencia rastie:V nedeľu sa sezóna ukončí poslednými pretekmi, v obrovskom slalome zatiaľ malý glóbus nemá istého majiteľa. Najbližšie má k nemu Švédka Sara Hectorová, ale získať ho môže aj Tessa Worleyová z Francúzska a okrem Vlhovej aj Shiffrinová.uviedla Vlhová.Slovenská lyžiarka bude sezónu hodnotiť neskôr, ale prvé pocity už prezradila: