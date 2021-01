Goggiová si nešťastne poranila koleno, jej štart na MS je ohrozený

Garmisch-Partenkirchen 31. januára (TASR) - Talianska zjazdárka Sofia Goggiová si týždeň pred štartom MS v alpskom lyžovaní v Cortine d'Ampezzo nešťastne poranila koleno. Zranenie utrpela v nedeľu, keď krátko po zrušení super-G v Garmisch-Partenkirchene schádzala zo štartového priestoru dolu svahom spolu s ostatnými pretekárkami a nepríjemne pritom spadla. Podľa Talianskej lyžiarskej federácie (FISI) si zrejme podvrtla pravé koleno, informovala agentúra APA.



FISI neuviedla ďalšie detaily, iba oznámila, že olympijská šampiónka v zjazde z Pjongčangu 2018 mierila do Milána na ďalšie vyšetrenia k zväzovým lekárom. Goggiová sa po páde sťažovala na bolesti v kolene a nedokázala sama zlyžovať dolu do údolia.



Podľa agentúry AP je teraz ohrozená jej účasť na domácich MS. Dvadsaťosemročná Goggiová je veľkou talianskou medailovou nádejou, v tejto sezóne Svetového pohára vyhrala štyri zjazdy a suverénne viedla priebežné hodnotenie disciplíny. V celkovom poradí SP jej patrí štvrté miesto, za vedúcou Slovenkou Petrou Vlhovou zaostáva o 169 bodov.



Nedeľný super-G v Ga-Pa museli organizátori odložiť na pondelok. V nemeckom stredisku sa totiž nemohlo súťažiť pre hmlu v spodnej polovici trate. Pôvodne sa malo súťažiť o 11.00 h, začiatok sa dvakrát posunul, no počasie sa neumúdrilo ani pred 13.30 h, čo bol najneskorší možný čas štartu. V kalendári však bol priestor na odloženie pretekov o deň neskôr, keďže na lyžiarky pred MS nečaká žiadne podujatie SP. V sobotnom super-G triumfovala Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová.