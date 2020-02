Lyžovanie-SP: Goggiová si zlomila ruku a musí ukončiť sezónu

Talianka Sofia Goggiová, archívna foto. Foto: TASR/AP

Garmisch-Partenkirchen 9. februára (TASR) - Talianska zjazdárka Sofia Goggiová si v nedeľňajšom super-G Svetového pohára v Garmisch-Partenkirchene zlomila ruku a musí predčasne ukončiť sezónu.Goggiová spadla so štartovým číslom 11 tesne pred jazdou slovenskej reprezentantky Petry Vlhovej. V rýchlosti viac ako 100 km/h vrazila rukou do bránky a skončila v bezpečnostnej sieti. Do cieľa síce prišla sama, ale následne ju museli previezť do nemocnice, informovala agentúra DPA.Dvadsaťsedemročnej olympijskej víťazke v zjazde diagnostikovali zlomeninu vretennej kosti na ľavej ruke a ešte v nedeľu sa podrobila operácii. Goggiová sa podľa prvých informácií bude zo zranenia zotavovať šesť týždňov.