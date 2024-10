Hirscher potvrdil štart v Söldene: Mám zmiešané pocity

Sölden 25. októbra (TASR) - Marcel Hirscher potvrdil v piatok svoj štart v otváracích pretekoch sezóny Svetového pohára v rakúskom Söldene. Legendárny lyžiar sa do prestížneho seriálu vracia po po piatich rokoch, v nedeľnom obrovskom slalome sa predstaví v drese Holandska, rodnej krajiny jeho matky.



Už v utorok oznámila Hirscherov štart Holandská lyžiarska federácia, no jeho tím to vtedy ešte dementoval. Až v piatok špecialista na technické disciplíny potvrdil prostredníctvom svojho tímu, že sa zúčastní na úvodných pretekoch sezóny na ľadovci Rettenbach. "Je to pre mňa určite situácia so zmiešanými pocitmi," priznal 35-ročný rakúsky rodák. "Bijú vo mne dve srdcia. Je vo mne Marcel - pretekár, súťaživý typ, ktorý chce lyžovať najrýchlejšie, ako sa dá. A potom je tu tá vášeň - mať možnosť opäť sa postaviť do štartovej búdky a pozrieť sa z nej dolu. Je to niečo neuveriteľné, že to budem môcť znovu zažiť. Preto som si povedal - poďme do toho. Teším sa, že sa môžem vrátiť k športu, ktorý milujem," uviedol na Instagrame.



V Söldene nemá Hirscher veľké ambície. Predstaviť by sa mal so štartovým číslom hneď po elitnej tridsiatke, informovala agentúra APA. "Usilovať sa o umiestenie v prvej pätnástke nie je realistické," povedal tento mesiac pre ORF.



Hirscher sa na súťažné svahy vráti presne po 2051 dňoch. Kariéru pôvodne ukončil v roku 2019 v drese Rakúska. V prestížnom seriáli slávil 67 víťazstiev, v zbierke má dve zlaté medaily zo ZOH a sedem titulov majstra sveta, no najmä rekordných osem veľkých glóbusov, ktoré získal v sérii za triumfy v celkovom hodnotení SP (2012-19).