Hromcová si do vypadnutia užívala debut

Jasná 6. marca (TASR) - Jedna Petra štartovú listinu otvorila, ďalšia ju uzavrela. Slovenská lyžiarka Petra Hromcová síce nedokončila prvé kolo sobotného slalomu Svetového pohára v Jasnej, no tešila sa, že premiéru v prestížnom seriáli zažila v domácom stredisku.



Hromcová sa na trať vydala s číslom 57 v čase, keď už bolo zrejmé, že po prvom kole sa na čele usadila jej slávnejšia krajanka a menovkyňa Petra Vlhová. "Na začiatku som bola trochu nervózna, to sa musím priznať. Je to doma a prvé vystúpenie vo Svetovom pohári. Tešila som sa a bolo to príjemné, aj keď sa trocha vytvorili ryhy, takže to vôbec nebolo ľahké. Myslím si, že som si to užila po moment vypadnutia. Bol to špicar, čiže to nebolo dôsledkom trate, ale je možné, že som si trochu ináč nadišla ryhu, ktorá tam bola, a to ma priviedlo k tej chybe," komentovala svoju jazdu Hromcová pre TASR. Bol to jej debut vo SP, už však má skúsenosti z vrcholných podujatí.



Na majstrovstvách sveta 2019 vo švédskom Are bola členkou slovenského tímu, ktorý obsadil v súťaži družstiev piate miesto. Vo februári tohto roka štartovala na MS v talianskej Cortine d'Ampezzo. Nedokončila prvé kolo obrovského slalomu, v slalome, v ktorom Vlhová získala striebro, skončila na 32. priečke, keď za víťaznou Rakúšankou Katharinou Liensbergerovou zaostala o 14,88 sekundy: "S tým miestom som určite spokojná, ale odstup mohol byť menší, stratila som dosť. Bolo to asi aj tým, že som chcela dokončiť preteky po tom, ako som vypadla v obrovskom slalome. Bolo by mi ľúto, keby som nedošla do cieľa ani v jednej súťaži. Trochu som to držala a to sa odrazilo aj na tom čase."



Obe technické disciplíny absolvuje takisto na podujatí SP, predstaví sa aj v nedeľnom obrovskom slalome. V minulosti v Jasnej súťažila jedine na národnom šampionáte v roku 2016: "Mám to tu rada, do Jasnej chodím trénovať odmalička, aj keď pretekov som tu nemala veľa. Tento kopec mám rada a cítim sa tu dobre. Teším sa, že môj debut vo SP vyšiel práve sem." Dvadsaťdvaročná Bratislavčanka vnímala špeciálnu príchuť svojej premiéry, hoci si nemohla užiť podporu slovenských fanúšikov: "Je to zážitok, vidieť všetkých týchto ľudí, ktorým rozumiem. Uvedomovala som si, že je to príjemné, ale zároveň tá nervozita bola o čosi väčšia ako napríklad na majstrovstvách sveta v Taliansku, kde nebola domovská atmosféra."



Hromcová sa z Jasnej vydá v závere sezóny do zahraničia: "Potom pôjdeme do Slovinska, Rakúska, Talianska na preteky FIS na zlepšenie bodov. Dnešok je motivácia, aby som mala lepšie štartové číslo, lebo teraz som išla posledná. Potrebujem si zlepšiť FIS-ové body, určite to je motivácia do ďalších pretekov."