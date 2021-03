Kvetinová kráľovná Shiffrinová si odnesie kúsok Slovenska

Jasná 6. marca (TASR) - Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová si v Jasnej rozšírila zbierku rozprávkových ocenení z podujatí Svetového pohára. Po víťazstve v sobotnom slalome mohla zapózovať ako Kvetinová kráľovná s partou na hlave a sklenou trofejou Ľadový kvet v ruke. Vyzdvihla, že vďaka tejto symbolike mohla spoznať kúsok slovenskej kultúry.



Dvadsaťpäťročná Američanka sa už na potulkách prestížnym seriálom viackrát stala Snehovou kráľovnou v Záhrebe, Zlatou i Diamantovou líškou v Slovinsku či Princeznou snehového vesmíru vo Flachau. Teraz má nový titul. "Cestujeme po svete a na niekoľko okamihov môžeme okúsiť miestnu kultúru. Všade je odlišný spôsob oceňovania a tieto tradície sú veľmi zaujímavé," povedala Shiffrinová, ktorá partu obdivovala už pred pretekmi: "Je veľmi krásna, cestou na lanovke som videla plagát s Petrou Vlhovou. Povedala som si, fíha, to je naozaj pekný obrázok. Viem, že na Slovensku to je tradičná záležitosť. V starostlivosti o kvetiny však nie som dobrá, dúfam, že prežijú cestu domov."



Dekorovanie prišlo na rad po dramatických pretekoch, v ktorých si Shiffrinová vybojovala víťazstvo o 34 stotín sekundy pred Vlhovou. Po prvom kole viedla domáca lyžiarka. "Poznám tento tlak, keď ste na čele, ale ešte nemáte istotu víťazstva. Ťaží vás pocit, že musíte uhájiť svoju pozíciu. Je potrebné ísť rýchlo, ale zároveň nechcete riskovať až príliš. Je to Petrin domov, všetci jej tu držali palce, určite chcela doma vyhrať. V tejto sezóne však môže dosiahnuť väčšie veci ako jedno domáce víťazstvo," zdôraznila Shiffrinová a pripomenula, že Vlhová je na čele hodnotenia slalomu aj v hre o celkové prvenstvo vo SP.



Držiteľka troch veľkých glóbusov sleduje súperenie medzi Slovenkou a Larou Gutovou-Behramiovou. Švajčiarka vedie celkové poradie o 107 bodov a v nedeľnom obrovskom slalome už bude štartovať: "Lara aj Petra sú nesmierne silné. Do konca ročníka zostáva niekoľko pretekov, no nie veľa. Viac sa ich pôjde v technických disciplínach, uvidíme, ako to bude vyzerať vo finále SP v Lenzerheide. Môže to byť boj do záverečnej súťaže. Petra môže získať historický veľký glóbus, Lara ho už vyhrala v minulosti, ale má za sebou ťažkosti z predchádzajúcich sezón. Obe by napísali krásne príbehy, nech už zvíťazí ktorákoľvek, bude sa s ňou radovať mnoho ľudí."



V súčasnej situácii sa však fanúšikovia môžu radovať iba na diaľku. "Je zvláštne súťažiť bez divákov, pred piatimi rokmi tu bol obrovský a hlučný dav. Slovenskí priaznivci sú energickí a tú atmosféru naozaj cítite. Teraz to bolo oveľa tichšie, teším sa, keď si budeme môcť sňať masky a počuť ľudí. Predstavujem si ich v hlave, ako momentálne sledujú preteky a fandia iným spôsobom," dodala Shiffrinová. Naopak, rovnakým spôsobom ako v sobotu si chce počínať aj na druhý deň: "Môžem byť hrdá na môj výkon, najmä v druhom kole. Túto mentalitu si prenesiem do ďalších pretekov." Po nedeli sa v súčte dvoch súťaží rozhodne o ďalšom ocenení, o Veľkej cene Demänovských jaskýň.