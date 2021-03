Rodičia budú s Vlhovou do konca sezóny

Jasná 6. marca (TASR) - Rodičia slovenskej lyžiarky Petry Vlhovej mohli svoju dcéru prvýkrát v tejto sezóne naživo sledovať až v Jasnej. Druhé miesto v sobotnom slalome Svetového pohára prežívali veľmi emotívne a rozhodli sa, že pocestujú do švédskeho Are a aj na finále do švajčiarskeho Lenzerheide.



Otec a šéf tímu Igor Vlha hodnotil preteky dlhým radom prívlastkov. "Neskutočné, fantastické, zdrvujúce... Bol som šťastný, už keď sa slalom prehodil na prvý deň, Peťa sa mohla nastaviť ináč ako na 'obrák'. Klobúk dole pred Mikaelou Shiffrinovou, ako zvládla poslednú štvrtinu trate. My sme druhí, to je tiež neskutočné. Peťa sa naštartuje, hlava sa vyčistí a v 'obráku' sa máme na čo tešiť," povedal Vlha, v ktorom doznievali emócie z jázd: "Keď ide o vaše deti, je to iné, emotívne. Krútenie žalúdku je veľké už deň predtým, chodíte ako tiger v klietke. Najmä, Peťa je doma, medzi svojimi. So Zuzkou si dali babské reči, čosi sme ugrilovali a vidím, že to Peti pomohlo."



Po súťaži sa rodina poobjímala v cieľových priestoroch: "Veľmi mi to chýbalo. Byť pri tíme je niečo iné, ako sedieť doma pred televíziou. Osobný kontakt je úplne niečo iné, takže asi aj Peťa to cíti. Sme tu, sme s ňou a myslím si, že už nevypustím žiadne preteky do konca sezóny. Nevypustím nič, chcem byť všade. Ak jej to má pomôcť a urobiť dobrú reklamu Slovensku, tak pôjdeme so Zuzkou s ňou všade. Teraz som pocítil, že sme Peti asi celú sezónu chýbali. Žiaľ, nedalo sa nikam ísť. Situácia je taká, aká je, ale teraz je s nami a dnes máme úspech. Verím, že to bude tak ďalej."



Situácia s pandémiou koronavírusu spôsobila, že prvýkrát počas kariéry nemohli rodičia Vlhovú pravidelne sprevádzať: "Predtým sme každý rok 15 rokov boli s ňou každý druhý týždeň. Teraz sme ju dva a pol mesiaca nemohli objať, tak jasné, že je to zadosťučinenie. Klobúk dole, ako to celý tím zvládol. Boli sme za nimi na Vianoce, ale nechceli sme vojsť do ich bubliny. Nechceli sme riskovať. S Liviom sme sa dohodli, že ju uchránime pred koronavírusom a budeme doma do konca sezóny. Teraz sa to zmenilo. My spravíme všetko pre tím, pre úspech, aby to fungovalo, ale už pôjdeme s ňou."



Vlha verí, že slalom v Jasnej sa na konci ročníka ukáže ako zlomový bod v boji o veľký glóbus. Nebude však smútiť, ani keby sa jeho dcére nepodarilo zvíťaziť v celkovom poradí SP: "Je fantastické, že prehodili 'obrák' so slalomom. Peťu to môže naštartovať, môže si teraz veriť a dúfam, že v Lenzerheide to bude tak, ako má byť. Aj keď bude druhá, Peťa je rodinné striebro a netlačíme na pílu. Nech to dopadne akokoľvek, spravili sme pre to veľmi veľa. Obdivujem ju."