Vlhová nie je s výsledkom úplne spokojná

Jasná 6. marca (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová nebola v sobotu v Jasnej úplne spokojná ani s takým výsledkom, akým je druhé miesto v slalome Svetového pohára. Tlak z veľkého očakávania verejnosti zvládla a na domácom kopci zanechala skvelý dojem, napriek tomu neskrývala smútok, že nedokázala zvíťaziť.



Nad jej sily bola len fenomenálna Mikaela Shiffrinová. Američanka mala po prvom kole stratu na Vlhovú 27 stotín sekundy, ale v druhom kole bola rýchlejšia a pripísala si druhý triumf v Jasnej po roku 2016. "V prvom kole ide človek naplno, v druhom to už je náročnejšie. Poviem úprimne, že nie je ľahké stáť doma ako posledná na štarte. Bola som však plne koncentrovaná, mala som v hlave jediný cieľ, dať do toho všetko, aby som zvíťazila. Takýto je šport a aj druhé miesto je veľmi pekné," povedala 25-ročná slovenská reprezentantka.



Pred piatimi rokmi skončila Vlhová na domácom kopci v slalome deviata: "Súťažilo sa mi veľmi dobre, úplne inakšie ako päť rokov dozadu. Už včera, ako aj dnes, som na štarte tešila, že môžem byť doma, aj keď je to náročné. Veľmi sa teším, že som na pódiu v Jasnej. Zároveň zamrzí, keď je človek prvý a pohorší si o jedno miesto. Teším sa, ale na druhej strane som trošku smutná, že som nedokázala potvrdiť vedúcu pozíciu z prvého kola."



Vlhová sa v cieľových priestoroch emotívne zvítala s najbližšími, ktorí ju v doterajšom priebehu sezóny nemohli nikde sprevádzať: "Znamenalo to pre mňa veľmi veľa, celú sezónu so mnou nikde neboli. Veľmi som sa tešila, že si aj oni mohli užiť tú atmosféru a byť pri mne. Pre mňa je rodina najviac." Zopár slov po slalome prehodila aj s víťaznou Shiffrinovou: "Mikaela mi povedala, že vie, aké veľmi náročné je snažiť sa vyhrať doma. Ona išla tak, že nemala čo stratiť. Mám spôsoby, ako sa vyrovnávam s tlakom, aj v tomto naberám skúsenosti. Trénujem aj hlavu, od rána až do cieľa druhého kola som bola plne koncentrovaná na môj výkon. Žila som tieto hodiny v mojej bubline a sústredila som sa na seba, vôbec som neriešila, čo sa deje okolo mňa, aby tlak nezabrzdil môj výkon."



Tesne po dojazde do cieľa už Vlhová myslela na nedeľný obrovský slalom, v ktorom by chcela dosiahnuť ďalší výborný výsledok. Pôvodne sa mal ísť už v sobotu, organizátori však disciplíny vymenili v obave z nepriaznivého počasia. Na trati napokon panovali výborné podmienky: "Už som zvyknutá, že v našom športe sa mení veľa vecí. Dôležité je, aby sa preteky nezrušili. Idem si teraz oddýchnuť, budem odpočívať v izbe a budem sa snažiť zregenerovať a nabrať čo najviac síl na zajtrajšok."