Kriechmayr triumfoval v super-G vo Val Gardene

Val Gardena 20. decembra (TASR) - Rakúsky lyžiar Vincent Kriechmayr triumfoval v piatkovom super-G Svetového pohára, ktorý poznačila hmla a s ňou spojená znížená viditeľnosť. V talianskom stredisku Val Gardena zvíťazil s náskokom piatich stotín sekundy pred Nórom Kjetilom Jansrudom, tretí skončil Nemec Thomas Dressen (+0,22). Dvadsaťosemročný Kriechmayr slávil piate víťazstvo v pretekoch SP, z toho tretie v super-G. Zároveň sa dostal na čelo celkového hodnotenia seriálu i disciplíny.



Nad osudom pretekov dlho visel otáznik, keďže poveternostné podmienky v Dolomitoch sa neustále menili. Po jazde Rakúšana Christiana Waldnera so štartovým číslom 4 musela jury dokonca na vyše polhodinu prerušiť súťaž pre hmlu. Po pauze sa v pretekoch pokračovalo. S nepriazňou počasia a nástrahami trate sa najlepšie vyrovnal Kriechmayr, ktorý získal rozhodujúce stotiny v kĺzavom závere zjazdovky Saslong. Po odjazdení 20 pretekárov súťaž opäť stopli pre hmlu, ktorá sa zatiahla nad traťou v oblasti Ciaslatu. Po poldruhahodinovej pauze sa však pokračovalo a napokon odštartovalo potrebných 30 pretekárov, aby mohli výsledky uznať.



"Viditeľnosť nebola ideálna, neustála sa menila. Myslím si, že sa mi vydarila dobrá jazda, snažil som sa ísť priamu líniu, čo mi vyšlo. Môj cieľ bolo pódium, s predvedeným výkonom som teda spokojný," povedal víťaz pre ORF. Preteky sa išli na hranici regulárnosti. "Pre jury to bolo neskutočne ťažké rozhodovanie. V závere dokonca začalo pršať. Také preteky som ešte nezažil. Som však rád, že sa to takto skončilo," dodal Kriechmayr. Slováci v súťaži neštartovali.