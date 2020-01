Lyžovanie-SP: Magoni konečne videl svoju Petru

Záhreb 4. januára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová zajazdila po takmer roku podľa predstáv svojho trénera a opäť z toho bolo víťazstvo v slalome Svetového pohára. Livio Magoni si v sobotu v Záhrebe spomenul na január minulého roka, keď jeho zverenka triumfovala vo Flachau.



Taliansky kouč v oboch prípadoch označil jazdy v druhom kole za perfektné. Rozdiel bol v tom, že vlani Vlhová útočila z tretej priečky, teraz mala výrazný náskok pred Američankou Mikaelou Shiffrinovou už po prvom kole. "To mohlo byť na niektorých miestach lepšie. Druhá jazda už bola naozaj perfektná, to bola moja Petra. Keď bude takto lyžovať aj naďalej, nie je problém zdolať kohokoľvek. Bolo to na úrovni vlaňajšieho druhého kola vo Flachau. Toto som mal celý čas na mysli. Opakujem, keď bude lyžovať takto, pred nami nebude nikto," vyhlásil Magoni v cieľových priestoroch.



Premiérovo v trénerskej kariére sledoval, ako dekorovali jeho zverenku "Trofejou snehovej kráľovnej". Doviedol k nej až Vlhovú, nepodarilo sa mu to v minulosti so Slovinkou Tinou Mazeovou, ktorá skončila v chorvátskej metropole najlepšie na druhom mieste. Päťdesiatšesťročný kouč po prvom kole zdôrazňoval všetkým členom tímu, že ani s vyše sekundou k dobru ešte nie je rozhodnuté. "Hneď som povedal do vysielačky, že si musíme udržať koncentráciu, nemyslieť si, že preteky sa už skončili. Povedal som, že sa musíme sústrediť, ako keby sme o sekundu zaostávali. Celý tím však odviedol dobrú prácu," dodal Magoni, ktorý by si rovnako ako Vlhová prial "perfektné" jazdy na pravidelnejšej báze: "Vieme, že Petra je s dobrou prípravou a tréningom silná."



Pred slovensko-talianskou spoluprácou sa v sobotu museli skloniť aj Američania okolo Shiffrinovej, Vlhová jej v súčte nadelila 1,31 sekundy. "Bol to nezvyčajne veľký rozdiel. Medzi kolami sme museli zapracovať na mnohých veciach a Petra predviedla skvelé preteky. Mikaela urobila v prvom kole veľkú chybu, ktorá spôsobila nejaký časový odstup, ale nemyslím si, že to spravilo 1,31 sekundy. Petra lyžovala vynikajúco a nebol to deň na Mikaelino víťazstvo," povedal Shiffrinovej tréner Mike Day. V Záhrebe sa koná najdlhší slalom v ženskom kalendári, no v tomto roku boli jazdy podstatne rýchlejšie než vlani, keď sa pod minútu dostala jedine víťazná Shiffrinová v prvom kole. Vlhová viedla časom 57,25 s: "V prvom kole bola trať postavená veľmi otvorene a veľmi rýchlo. Boli takmer dvanásťmetrové rozstupy medzi bránkami, normálne sú čosi cez desať metrov. V druhom kole to bolo približne 10,5 metra, čo je stále dosť. Možno to ovplyvnil aj rýchly sneh, ale primárne rýchla, priamočiara trať."



Líderka celkového poradia SP i hodnotenia disciplíny na nej prišla o sériu šiestich víťazných slalomov v prestížnom seriáli: "Pred pár dňami spadla na tréningu a utrpela menšie zranenie, na lyže sa vrátila až v sobotu ráno. To však nemuselo zapríčiniť výsledok. Celkovo nemáme túto zimu veľa času na tréning. Zakaždým je výzva nájsť si ho. Lienz nebol tak dávno a tam lyžovala veľmi dobre. Druhé miesto je dobrý rezultát, nie? Nie je to žiadna katastrofa."



Day nenafukoval ani často spomínanú "rivalitu" medzi Vlhovou a Shiffrinovou: "Je veľa šikovných lyžiarok, nesústredíme sa na jednu konkrétnu súperku. Táto 'bitka' medzi Petrou a Mikaelou sa viac odohráva v médiách ako na snehu. Obe sú výborné lyžiarky a šampiónky a obe chcú dennodenne podávať čo najlepšie výkony. Toto nie je normálny výsledok pre Mikaelu a myslím si, že ju určite bude motivovať, aby ešte viac zabrala v tréningu, vyriešila pár vecí a vo Flachau sa vrátila silnejšia."







vyslaný redaktor TASR