McGrath vyhral slalom v Alta Badii pred Noelom
Dvadsaťpäťročný McGrath zajazdil v úvodnom kole druhý najlepší čas, keď za Noelom zaostal len o deväť stotín sekundy.
TASR
Alta Badia 22. decembra (TASR) - Nórsky lyžiar Atle Lie McGrath triumfoval v pondelkovom slalome Svetového pohára v Alta Badii. V talianskom stredisku sa po druhom kole posunul na vedúcu priečku z 2. pozície po dopoludňajšej jazde a triumfoval s časom 1:44,50 minúty. Druhý skončil líder po 1. kole Clement Noel z Francúzska, ktorý stratil 0,30 sekundy, o ďalších deväť stotín bol pomalší Švajčiar Loic Meillard.
Aj štvrtý slalom sezóny tak mal nového víťaza. Dvadsaťpäťročný McGrath zajazdil v úvodnom kole druhý najlepší čas, keď za Noelom zaostal len o deväť stotín sekundy. V druhom išiel v úvode na istotu a trochu stratil, no od prvého medzičasu zrýchlil, vyhol sa zaváhaniam a v cieli bol na čele. Ohroziť ho mohol už len Noel, no ten sa nevyhol menším chybám a nakoniec zostal za Nórom. McGrath si tak pripísal štvrté víťazstvo v kariére SP, pričom všetky dosiahol v slalome.
„Som nesmierne šťastný, ďakujem Alta Badia. Víkend vo Val d'Isere nebol ideálny, takže keď som sem prišiel, nemal som veľké sebavedomie. Ale vyšlo to. Víťazstvo pre mňa znamená veľa. Viem, že som na dobrej ceste, dokážem bojovať s najlepšími a dobrá je aj moja technika,“ povedal víťaz pre Eurosport.
Víťaz slalomu z Val d'Isere a líder disciplíny Timon Haugan z Nórska obsadil štvrté miesto s mankom 0,53 sekundy a udržal sa na čele poradia. Víťaz úvodného slalomu sezóny z Levi Lucas Pinheiro Braathen z Brazílie sa z dvanástej pozície po 1. kole posunul na piatu priečku. O miesto nižšie skončil víťaz slalomu z Gurglu Paco Rassat z Francúzska (+0,85 s).
Jediný slovenský reprezentant na štarte Adam Nováček vyrazil na trať 1. kola ako predposledný zo 75. miesta a obsadil 58. priečku zo 61 pretekárov, ktorí sa dostali do cieľa. Na víťaza stratil 3,93 sekundy a nepostúpil do 2. kola.
