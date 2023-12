Neureuther skritizoval avizovanú povinnosť používania airbagov

Berlín 29. decembra (TASR) - Bývalý nemecký lyžiar Felix Neureuther skritizoval povinné používanie špeciálnych airbagov, ktoré má nadobudnúť platnosť od budúcej sezóny. Nariadenie Medzinárodnej lyžiarskej a snoubordovej federácie (FIS) sa má týkať rýchlostných disciplín alpského Svetového pohára.



Lyžiarsky airbag chráni hornú časť tela, no podľa Neureuthera túto funkciu už vykonáva chránič chrbta. "V tejto časti tela nebývajú takmer žiadne zranenia. Z pohľadu športovca by sa mi nepáčilo mať tento prvok ako povinný. Cítil by som sa extrémne obmedzený v slobode môjho pohybu," vyhlásil 39-ročný Nemec. Dodal, že namiesto spoliehania sa na airbagy by bolo lepšie investovať do lyžiarskych kombinéz, ktoré dokážu predchádzať zraneniam. Informácie priniesla agentúra DPA.