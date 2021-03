Odermatt triumfoval v super-G v Saalbachu

Saalbach-Hinterglemm 7. marca (TASR) - Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt triumfoval v nedeľnom super-G Svetového pohára. V rakúskom stredisku Saalbach-Hinterglemm zvíťazil s náskokom 62 stotín sekundy pred Francúzom Mattheiuom Bailetom, ktorý dosiahol prvé pódiové umiestenie v kariére. Tretí skončil domáci Vincent Kriechmayr (+0,81), ktorý tak musel odložiť oslavy zisku malého krištáľového glóbusu. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.



Dvadsaťtriročný Odermatt predviedol dravú jazdu, narozdiel od Kriechmayra si lepšie naštudoval kritické pasáže a v spodnej časti nabral vyššiu rýchlosť. Slávil tretie víťazstvo v kariére, z toho druhé v super-G. Keďže sa medzi oboch favoritov nečakane vklinil so štartovým číslom 16 Bailet, Kriechmayr si namiesto 80 pripísal iba 60 bodov a ešte nemá istotu zisku malej gule. Pred finálovým superobrovským slalomom v Lenzerheide vedie hodnotenie disciplíny s 83-bodovým náskokom pred Odermattom.



"Dolu som šiel na hrane, riskoval som, ako sa len dalo. Samozrejme, moje šance na zisk malého glóbusu sú už nízke. Keby mi však na začiatku ročníka niekto povedal, že budem v hre až do záverečných pretekov, bral by som to všetkými desiatimi. Pre mňa je to už teraz neuveriteľná sezóna," citoval Odermatta server laola1.at. Na priebežnú tretiu pozíciu v klasifikácii super-G klesol Rakúšan Matthias Mayer, ktorý obsadil v nedeľu siedme miesto (+1,28). Prekvapil ďalší domáci pretekár Raphael Haaser s číslom 33, ktorému len tesne uniklo pódium, dosiahol štvrtý najlepší čas (+0,83). Hneď za neho sa zaradil Švajčiar Justin Murisier so 40-kou (+0,98).



Odermatt navyše zdramatizoval aj boj o veľký glóbus. V celkovom poradí SP výrazne skresal manko na lídra Alexisa Pinturaulta. Francúzovi patrila v super-G po odjazdení 40-ky pretekárov až štrnásta priečka (+2,10).



Nedeľné preteky boli náhradou za zrušený super-G v Kvitfjelli. Seriál SP mužov pokračuje budúci víkend obrovským slalomom a slalomom v Kranjskej Gore a následne vyvrcholí finálovými súťažami v Lenzerheide (17.-21. marca).