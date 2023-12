Odermatt v Alta Badii zopakoval triumf a upevnil si post lídra

Obrovský slalom v Alta Badii - pondelok:



výsledky: 1. Marco Odermatt (Švajč.) 2:28,14 min, 2. Marco Schwarz (Rak.) +1,05, 3. Žan Kranjec (Slovin.) +1,22, 4. Filip Zubčič (Chorv.) +1,36, 5. Alexis Pinturault (Fr.) +2,37, 6. Atle Lie McGrath (Nór.) +2,61, 7. Henrik Kristoffersen (Nór.) +2,67, 8. Loic Meillard (Švajč.) +2,68, 9. Giovanni Borsotti (Tal.) +3,08, 10. Alexander Steen Olsen (Nór.) +3,29



celkové poradie v SP (7 zo 41): 1. Odermatt 456 b., 2. Schwarz 364, 3. Zubčič 198, 4. Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) 180, 5. Bryce Bennett (USA) 178, 6. Kranjec (Slovin.) 156



poradie v obr. slalome (3 z 11): 1. Odermatt 300 b., 2. Schwarz 210, 3. Zubčič 180, 4. Kranjec 156, 5. Pinturault 130, 6. Joan Verdu (Andorra) 105



Alta Badia 18. decembra (TASR) - Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt vyhral aj tretí obrovský slalom prebiehajúcej sezóny Svetového pohára. V talianskej Alta Badii si suverénnym spôsobom zopakoval triumf z nedele a upevnil si post lídra celkovej klasifikácie seriálu i poradia v disciplíne. Druhému v poradí Marcovi Schwarzovi z Rakúska nadelil 1,05 sekundy, tretí skončil rovnako ako deň predtým Slovinec Žan Kranjec (+1,22).Odermatt si už v prvom kole počínal suverénne, keď so štartovým číslom jedna po rytmickej jazde s minimom chýb stanovil čas, ku ktorému sa jeho konkurenti nedokázali dostatočne priblížiť. Pred Chorvátom Filipom Zubčičom viedol výrazne o 87 stotín a v druhom kole svoj náskok na čele ešte navýšil. Obhajca veľkého i malého glóbusu tak potvrdil úlohu topfavorita a dosiahol svoje 27. víťazstvo v SP v kariére a sedemnáste v obrovskom slalome.citovala agentúra DPA Odermatta, ktorý natiahol víťaznú šnúru v obrákoch na číslo šesť a pred Schwarzom má na čele SP náskok 92 bodov. Zubčič klesol po druhom kole tesne mimo pódia na štvrtú pozíciu.Slovenskí lyžiari Adam a Andreas Žampovci sa ani v pondelok do druhého kola nedostali. Andreas Žampa so štartovým číslom 44 urobil v prvom chybu hneď v tretej bránke a už vo vrchnej časti trate nabral výraznú stratu. Napriek zrýchleniu to nedokázal úplne napraviť ani v spodnej pasáži a už po dojazde do cieľa figuroval tesne za postupovou tridsiatkou. Napokon obsadil 40. miesto so stratou 5,26 s na Odermatta. Na postup mu chýbalo 62 stotín. Jeho brat Adam so 48-kou prvé kolo nedokončil, keď sa nedostal ani na prvý medzičas, dostal sa do záklonu a vypadol.zhodnotil svoj výkon Andreas Žampa pre JOJ Šport.