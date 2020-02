Lyžovanie SP: Palovičová sa inšpirovala aj s výhľadom na Jasnú

Kranjska Gora 16. februára (TASR) - Podujatie Svetového pohára alpských lyžiarok v Kranjskej Gore malo slovenskú stopu aj zásluhou Jany Palovičovej. V úlohe technickej delegátky zbierala v Slovinsku poznatky, ktoré využije v nasledujúcej sezóne ako riaditeľka pretekov prestížneho seriálu v Jasnej.



V Nízkych Tatrách sa bude súťažiť 16. a 17. januára 2021. "Už sme sa rozprávali, že to treba pripravovať od začiatku. Nečakať, že napadne a dosnežíme, môže byť chvíľu zima a potom príde rapídne oteplenie. Aj teraz tam chvíľu snežilo a zase prišlo oteplenie. Od začiatku sezóny sa to bude ináč striekať, vrstviť, musíme to pripraviť, aby to v januári bolo dobré," zdôraznila Palovičová, ktorá má skúsenosti aj z historického podujatia SP v Jasnej. Uskutočnilo sa v marci 2016: "Myslím si, že pred štyrmi rokmi sme postavili vysokú latku, preteky sme fakt urobili dobre. Aj boli hodnotené na vysokej úrovni, pre nás je to záväzok, aby to opäť bolo minimálne na rovnakej úrovni. Dúfam, že príde veľa divákov, treba im všetko pripraviť, aby si odniesli emotívny zážitok. Zistili, že je krásne byť na takých pretekoch, najmä keď súťaží Petra a darí sa jej."



Za Petrou Vlhovou cestujú Slováci v hojnom počte aj do zahraničia, o to viac ich bude v domácom prostredí: "Peťa je fenomén. Predtým boli dve s Veronikou Velez-Zuzulovou, možno niekto vystrelí a pridá sa k nej. Videli sme to aj vlani na podujatí Európskeho pohára, prišla Peťa a bolo 3000 divákov, toľko ich normálne nechodí na EP. Určite to bude fantastické." V tejto sezóne budú pre organizátorov v Jasnej skúškou súťaže EP mužov, vo štvrtok 20. a v piatok 21. februára sa pôjdu dva obrovské slalomy. "V tomto ročníku sa nedá jazdiť na trati SP. Muži pôjdu na zjazdovke číslo sedem, SP bude na jednotke, ktorá spája celý Chopok. Z Priehyby je aj najlepší výhľad pre divákov," vysvetlila Palovičová.



Okrem prípravy svahu musia organizátori do januára zapracovať aj na cieľových priestoroch: "Je ťažké zväčšiť ho, je to tam úzke, musíme ho však vyrovnať. Problém je s vizuálom, máte pocit, že vlek je vysoko a vy ste nízko. Pokúsime sa to dať trošku do roviny. Marcový termín zmenili, lebo pribudla alpská kombinácia, už sme potom veľmi nemali na výber. Mysleli sme si, že január je výhoda, pre stredisko je to dobré, lebo nie je taký nával ako vo februári. Budúcotýždňový EP mužov sa koná počas vrcholu turistickej sezóny."



V Jasnej sa už tešia na inváziu fanúšikov. Palovičová v sobotu a nedeľu zažila fenomén Vlhová z prvej ruky. "Som emotívny človek, fandila som jej, kričala som. Aj som jej povedala, že na ňu budem v polovici trate kričať. Má jeden cieľ, byť najlepšia. Robí pre to všetko, je tak mentálne nastavená," dodala Palovičová. Dvadsaťštyriročná slovenská reprezentantka podľa nej urobila progres v maličkostiach a ten ju vystrelil k súčasným úspechom: "Byť v najlepšej desiatke je krásne, medzi najlepšími však rozhodujú detaily. Je ľahké stiahnuť dve, tri sekundy rozdielu, ale posledné desatinky dajú viac zabrať. Technické disciplíny sú náročné na fyzičku, musela zosilnieť a dospieť. Začína jazdiť aj rýchlostné disciplíny, ľudia očakávajú, že bude úspešná aj v nich, ale nebude to jednoduché. Len najlepší dokážu jazdiť toľko disciplín. Začala vyhrávať slalomy aj 'obráky' a potrebuje novú motiváciu. Určite má na to, aby sa umiestňovala na pódiu."