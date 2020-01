Paris sa zranil na tréningu a sezóna sa preňho skončila

Kirchberg 21. januára (TASR) - Taliansky lyžiar Dominik Paris si v utorok na tréningu super-G pred podujatím Svetového pohára v Kitzbüheli roztrhol predný skrížený väz v pravom kolene a sezóna sa preňho predčasne skončila. V sobotu mal patriť k najväčším favoritom slávneho zjazdu na Hahnenkamme, no na tréningu v neďalekom Kirchbergu vyletel zo zákruty a utrpel aj menšiu zlomeninu ihlice.



Rozsah zranenia ukázali vyšetrenia v nemocnici v Kitzbüheli. Tridsaťročný Paris odcestoval domov do Talianska a ďalší postup bude konzultovať s lekárskou komisiou Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS). "Moja sezóna sa skončila. Nanešťastie, vnútorná lyža sa mi príliš zaryla a roztrhlo mi to väz. Ťažko niečo dodať, v nasledujúcich dňoch sa rozhodnem, čo budem robiť ďalej," povedal na oficiálnej stránke FIS Paris, ktorý prišiel aj o šancu bojovať o glóbusy. V celkovom poradí SP figuruje na štvrtej priečke so ziskom 556 bodov, v hodnotení zjazdu je druhý len o šestnásť bodov za švajčiarskym rivalom Beatom Feuzom. V tomto ročníku vyhral koncom decembra dva zjazdy v Bormiu za sebou.