Pinturault suverénne na čele po 1. kole obrovského slalomu

Adelboden 8. januára (TASR) – Francúzsky lyžiar Alexis Pinturault suverénne viedol po 1. kole piatkového obrovského slalomu Svetového pohára. Vo švajčiarskom Adelbodene si vypracoval na lídra priebežného hodnotenia disciplíny domáceho Marca Odermatta náskok 96 stotín sekundy, o ďalšiu stotinu zaostal tretí Chorvát Filip Zubčič.



Slovenskí reprezentanti Adam a Andreas Žampovci nepostúpili do 2. kola, Adam obsadil 31. miesto so stratou 3,18 sekundy, keď ho od postupu medzi najlepšiu tridsiatku delilo iba päť stotín. Jeho brat Andreas nedokončil 1. kolo.



Líder SP Pinturault zvládol so štartovým číslom 1 výborne najmä druhú polovicu trate so záverečnou strminou. K jeho času sa nikto z konkurentov ani len nepriblížil a pred druhým kolom (13:15) si tak vybudoval sľubný náskok.



Adam Žampa, ktorý sa vrátil do súťažného kolotoča po pauze zapríčinenej problémami s chrbtom, sa so štartovým číslom 24 zaradil svojou jazdou na priebežnú 20. pozíciu. Potom ho však prekonali ešte jedenásti pretekári a tesne mu unikol postup do 2. kola.