Lyžovanie-SP: Pinturault víťazom obrovského slalomu v Ga-Pa

Výsledky obrovského slalomu SP mužov v Garmisch-Partenkirchene:



1. Alexis Pinturault (Fr.) 2:03,10 min.,

2. Loic Meillard (Švaj.) +0,16 s,

3. Leif Kristian Nestvold-Haugen (Nór.) +0,24,

4. Filip Zubčič (Chor.) +0,35,

5. Žan Kranjec (Slovin.) +0,52,

6. Aleksander Aamodt Kilde +0,54,

7. Henrik Kristoffersen (obaja Nór.) +0,79,

8. Victor Muffat-Jeandet (Fr.) +0,80,

9. Stefan Luitz (Nem.) +1,00,

10. Gino Caviezel (Švaj.) +1,06,

...

23. Adam ŽAMPA +2,04, v 1. kole:

38. Andreas ŽAMPA (obaja SR) +2,31



Celkové poradie SP (po 27 zo 44 súťaží):

1. Kristoffersen 877 b.,

2. Pinturault 822,

3. Kilde 820,

4. Matthias Mayer (Rak.) 692,

5. Beat Feuz (Švaj.) 617,

6. Vincent Kriechmayr (Rak.) 588,

...

131. Adam ŽAMPA 12



Poradie v obr. slalome (5 z 9):

1. Kranjec 315 b.,

2. Kristoffersen 289,

3. Pinturault 272,

4. Zubčič 188,

5. Tommy Ford (USA) 185,

6. Mathieu Faivre (Fr.) 183,

...

38. Adam ŽAMPA 12

Garmisch-Partenkirchen 2. februára (TASR) - Francúzsky lyžiar Alexis Pinturault zvíťazil v nedeľnom obrovskom slalome Svetového pohára. V nemeckom stredisku Garmisch-Partenkirchen zaútočil zo štvrtej pozícii po 1. kole a vďaka vydarenej druhej jazde sa tešil zo štvrtého triumfu v sezóne.Na druhom mieste skončil s odstupom 16 stotín sekundy Švajčiar Loic Meillard, na pódiu ich doplnil Nór Leif Kristian Nestvold-Haugen (+0,24). Slovák Adam Žampa dosiahol najlepšie umiestenie v sezóne, za 23. priečku (+2,04) si pripísal osem bodov. Jeho brat Andreas Žampa nepostúpil do 2. kola, v tom prvom obsadil 38. miesto.Pinturault slávil už svoje 27. víťazstvo v pretekoch SP. "V decembri sa mi v obrovskom slalome veľmi nedarilo, v Alta Badii a potom v januári v Adelbodene som jazdil vyložene zle. Uplynulé dve súťaže sa mi však skutočne vydarili. S výrobcom lyží sme spoločne veľa pracovali a dnes to vyšlo. Bolo skutočne náročné vyrovnať sa s týmto povrchom, no riskoval som, čo to dá a vyplatilo sa to," povedal pre ORF 28-ročný Francúz, ktorý sa posunul na druhé miesto v celkovom poradí SP. Na čele seriálu figuruje naďalej Nór Henrik Kristoffersen, ktorý v nedeľu pokazil 2. kolo a skončil až siedmy (+0,79).V 1. kole predviedol najlepšiu jazdu Meillard, ktorý sa usadil na čele s náskokom ôsmich stotín pred Kristoffersenom, priebežne tretí bol Nestvold-Haugen (+0,13). Adam Žampa sa druhýkrát v sezóne kvalifikoval do 2. kola "obráku", postúpil celkom suverénne, keď zajazdil 17. najlepší čas. Za Meillardom zaostal o 1,39 sekundy. Jeho brat Andreas Žampa sa medzi tridsiatku najlepších nezmestil, na lídra stratil 2,31 s.V druhom kole okrem teplého počasia (7 stupňov Celzia) a mäkkého povrchu začal pretekárov stále viac trápiť aj dážď. Adam Žampa sa vydal na trať štrnásty v poradí, vo vrchnej časti našiel dobrý rytmus a na prvom medzičase ešte zvýšil náskok na priebežného lídra Teda Ligetyho. Potom však zachytil jednu z bránok, čo ho rozhodilo. V cieľovej pasáži šiel technicky čisto, ale chýbala mu potrebná rýchlosť. Zaradil sa na priebežnú ôsmu pozíciu, o 39 stotín za vedúceho Američana. Záver priniesol drámu, z deviatej pozície zaútočil Zubčič a vydarená jazda ho katapultovala na konečnú štvrtú priečku. Svoje umenie potom predviedol Pinturault, ktorý sa najlepšie popasoval s podmienkami na mäkkej trati a z čela ho už nikto nezosadil. Kristoffersen totiž úlohu nezvládol a klesol o päť miest, chybám sa nevyhol ani Meillard, čo ho stálo víťazstvo a musel sa uspokojiť s konečným druhým miestom. Na čele priebežnej klasifikácie disciplíny zostal Slovinec Žan Kranjec (315) pred Kristoffersenom (289) a Pinturaultom (272).