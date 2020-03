Lyžovanie-SP:Po super-G do kombinácie v Hinterstoderi na čele Caviezel

Hinterstoder 1. marca (TASR) - Švajčiarsky lyžiar Mauro Caviezel sa usadil na čele po prvej časti alpskej kombinácie Svetového pohára v rakúskom stredisku Hinterstoder. V super-G predstihol o 23 stotín Francúza Alexisa Pinturaulta.



Tretí bol so stratou 24 stotín Alexander Aamodt Kilde z Nórska. Víťaz predchádzajúcej kombinácie vo Wengene a olympijský víťaz v super-G z Pjongčangu Matthias Mayer z Rakúska prišiel do cieľa so stratou 77 stotín na lídra a pred popoludňajším jednokolovým slalomom (12.45 h) sa zaradil na šieste miesto.