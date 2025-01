Popov premiérovo triumfoval v stredajšom nočnom slalome

Madonna di Campiglio 8. januára (TASR) - Bulharský lyžiar Albert Popov triumfoval v stredajšom nočnom slalome v talianskom stredisku Madonna di Campiglio. Druhý bol Švajčiar Loic Meillard (+0,44 s), tretí skončil Samuel Kolega z Chorvátska (0,46).



Pre Bulhara to je prvý triumf v kariére, predtým dosiahol iba jedno pódiové umiestnenie. Pred dvoma rokmi v slalome v Palisades Tahoe skončil tretí. "Sen sa stal skutočnosťou, bola to dlhá cesta. Ďakujem fanúšikom, v tomto stredisku to milujem. Ladil som formu na január a začať nový rok týmto výsledkom je pre mňa obrovský úspech," uviedol Popov po pretekoch.



Prvé pódium v kariére dosiahol aj Kolega. Vedúci pretekár po 1. kole Atle Lie McGrath preteky nedokončil, keď v polovici trate chytil "špicar". Nedokončil ani ďalší z favoritov Manuel Feller z Rakúska.