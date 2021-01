Lyžiarske preteky v Kitzbüheli zrušili pre koronavírus

Kitzbühel 13. januára (TASR) - Víkendové preteky Svetového pohára alpských lyžiarov v rakúskom Kitzbüheli zrušili pre koronavírus. Podujatiu, ktoré malo byť náhradou za švajčiarsky Wengen, dali stopku úrady po tom, ako v neďalekom Jochbergu zaznamenali sedemnásť prípadov infekčnejšieho britského variantu vírusu.



V Kitzbüheli boli na programe dva slalomy, v sobotu náhradný za Wengen, v nedeľu klasický hahnenkammský. Podľa predsedu krajinskej vlády v Tirolsku Güntera Plattera odhalili v Jochbergu celkovo 24 nových prípadov a z bezpečnostných dôvodov, najmä pre výskyt britskej mutácie, rozhodli o zrušení podujatia SP. Celú oblasť pravdepodobne čaká testovanie a v prípade dobrých výsledkov by nemalo nič ohroziť preteky v Kitzbüheli, ktoré sú naplánované na 22.-24. januára.



O zrušení pretekov vo Wengene (15. a 16. januára) rozhodol úrad verejného zdravotníctva v kantóne Bern na základe vysokého počtu nakazených koronavírusom v regióne.



Podľa ORF prichádza do úvahy, že slalomy za Wengen reps. Kitzbühel by mohli presunúť do Flachau. V tomto stredisku sa uskutočnili v utorok ženské preteky, čo by malo uľahčiť organizáciu.