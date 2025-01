Robinsonová zvíťazila v obrovskom slalome v Kronplatzi

výsledky:



1. Alice Robinsonová (N. Zél.) 1:55,28 m., 2. Lara Gutová Behramiová (Švaj.) +0,56 s., 3. Paula Moltzanová (USA) +0,94, 4. Lara Colturiová (Alb.) +1,22, 5. Zrinka Ljutičová (Chorv.) +1,32, 6. Thea Louise Stjernesundová (Nór.) +1,50, 7. Britt Richardsonová +1,65, 8. Valerie Grenierová (obe Kan.) +1,68, 9. Camille Rastová (Švaj.) +1,75, 10. Nina O´Brienová (USA) +1,94







celkové poradie v obrovskom slalome:



1. Robinsonová 300 bodov, 2. Hectorová 296, 3. Brignoneová 200, 4. Colturiová 198, 5, Ljutičová a Stjernesundová po 192







celkové poradie SP:



1. Brignoneová 639, 2. Gutová Behramiová 584, 3. Rastová 562, 4. Hectorová 507, 5. Ljutičová 501, 6. Sophia Goggiová (Tal.) 421

Kronplatz 21. januára (TASR) - Novozélanďanka Alice Robinsonová zvíťazila v utorkovom obrovskom slalome Svetového pohára v talianskom stredisku Kronplatz. Dvadsaťtriročná lyžiarka si pripísala štvrtý triumf vv kariére a dostala sa na čelo poradia disciplíny. Pred druhou Larou Gutovou Behramiovou zo Švajčiarska triumfovala o 56 stotín, tretia skončila Američanka Paula Moltzanová (+0,94). Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie.Smolu mali v druhom kole favoritky. Tretia po 1. kole Švédka Sara Hectorová spadla po prvom meranom úseku a preteky nedokončila ani domáca Federica Brignoneová, líderka po 1. kole. Urobila chybu takmer na rovnakom mieste ako Hectorová.Robinsonová vedie v hodnotenís 300 bodmi a štvorbodovým náskokom pred Hectorovou.uviedla Novozélanďanka v cieli. Na čele celkového poradia je stále Brignoneová o 55 bodov pred Gutovou Behramiovou.Pretekárky teraz čaká boj o body v rýchlostných disciplínach, najskôr sa 25. januára stretnú v Garmisch-Partenkirchene, kde ich čaká zjazd a v rovnakom stredisku je o deň neskôr na programe super-G. Na konci mesiaca 30. januára sa potom uskutoční nočný slalom v Courcheveli. V prestížnom seriáli potom nasleduje prestávka, ktorú vyplnia majstrovstvá sveta (od 4. do 16. februára) v rakúskom Saalbachu.Na šampionáte bude chýbať Slovenka Petra Vlhová, ktorá si stále doliečuje zranené koleno. Naopak, chýbať by nemala jedna z favoritiek Mikaela Shiffrinová, ktorá chýba v pretekoch SP od 30. novembra. Po páde v obrovskom slalome v Killingtone, keď útočila na svoj jubilejný stý triumf v prestížnom seriáli, utrpela svalové zranenie a bodnú ranu v brušnej stene. V polovici decembra podstúpila aj menší operačný zákrok, ale už začala s tréningom a v Saalbachu by nechcela chýbať.