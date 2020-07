Schladming by mohol v najbližšej sezóne privítať dva slalomy

Schladming 13. júla (TASR) - V sezóne Svetového pohára alpských lyžiarov 2020/2021 by sa mohli uskutočniť až dva slalomy v Schladmingu. Do rakúskeho strediska, ktoré každoročne hostí prestížne nočné podujatie, by sa mohol presunúť aj slalom zo švajčiarskeho Wengenu.



Muži by v Schladmingu mohli súťažiť 26. aj 27. januára. Šéf organizačného výboru Hans Grogl však pre ORF zdôraznil, že situácia sa vzhľadom na pandémiu nového koronavírusu môže ešte zmeniť. Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) by mala kalendár zverejniť na Kongrese začiatkom októbra v Zürichu. "Jedna z možností je, že sa všetko uskutoční ako každý rok. Ďalšie alternatívy sú obmedzenie počtu divákov na 10.000 až 20.000 alebo úplná absencia fanúšikov," povedal Grogl.