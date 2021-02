Lyžovanie SP: Schneebergerová utrpela pri páde zlomeninu nohy

Val di Fassa 28. februára (TASR) - Rakúska lyžiarka Rosina Schneebergerová utrpela zlomeninu nohy pri páde počas nedeľných pretekov super-G na podujatí Svetového pohára vo Val di Fassa. Informovala o tom agentúra APA.



Rakúšanka v jednej zo zatáčok stratila rovnováhu, zachytila bránku a nekontrolovane spadla, pričom skončila až v sieti. Po prevoze do nemocnice jej diagnostikovali fraktúru. V nedeľu nebola jediná, ktorá utrpela ťažký pád. Ešte pred ňou spadla Nórka Kajsa Vickhoff Lieová, ktorá v jednej z bránok stratila kontrolu nad lyžami, pretočilo ju, urobila niekoľko kotrmelcov a skončila v neprirodzenej pozícii v ochranných sieťach. Jej krik neveštil nič dobré. Napokon ju so zraneniami musel previezť do nemocnice vrtuľník. Podľa ORF mali lekári podozrenie na zlomeninu píšťaly a ihlice.