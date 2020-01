Schwarz na čele v 1. kole nočného slalomu v Schladmingu

Schladming 28. januára (TASR) – Domáci lyžiar Marco Schwarz sa usadil na čele po 1. kole utorňajšieho slalomu Svetového pohára v rakúskom Schladmingu. O štrnásť stotín sekundy za ním na druhom mieste zaostával Nór Henrik Kristoffersen, tretí bol priebežne Francúz Alexis Pinturault s odstupom 0,32 s. Slovenský reprezentant Adam Žampa s číslom 46 nedokončil svoju jazdu.





Slalomári z elitnej žrebovanej skupiny sa museli na prestížnom nočnom podujatí vyrovnať so snežením a vo vrchnej časti zjazdovky Planai aj s hmlou. V prvom kole sa to najlepšie podarilo Schwarzovi, ktorý síce so štartovým číslom 1 nemal k dispozícii porovnávacie medzičasy, no išiel bez chýb a zároveň dynamicky. Priblížili sa k nemu Kristoffersen s trojkou a Pinturault s dvojkou, ďalší lyžiari už nabrali výraznejšie manko. Pod sekundu sa zmestili ešte Švajčiar Daniel Yule (+0,75) a Nór Sebastian Foss-Solevaag (+0,99). Jeden zo spolufavoritov Clement Noel z Francúzska sa dopustil veľkého zaváhania hneď na tretej bránke a do cieľa prišiel so stratou až 2,60 s.