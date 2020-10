Shiffrinová sa chce vrátiť do súťažného kolotoča v Levi

New York 27. októbra (TASR) - Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová sa chce vrátiť do kolotoča Svetového pohára v Levi. Vo fínskom stredisku je 21. novembra na programe slalom.



Veľká rivalka Slovenky Petry Vlhovej pre bolesti chrbta vynechala októbrový obrovský slalom v rakúskom Süldene. "Teraz sa venujem rehabilitácii a fyzioterapii. Snažím sa robiť všetko pre to, aby som mohla súťažiť v Levi," citovala agentúra DPA slová Shiffrinovej, ktoré odzneli v rozhovore pre Olympic Channel.