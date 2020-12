Shiffrinová sa vráti v Courcheveli. Za konkurenciou zaostáva

Courchevel 9. decembra (TASR) - Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová zatiaľ podľa vlastných slov zaostáva v aktuálnej sezóne za konkurenciou. Veľká rivalka Slovenky Petry Vlhovej to povedala pred víkendovým návratom do kolotoča Svetového pohára vo francúzskom Courcheveli, kde budú na programe dva obrovské slalomy.



"Nebudem si dávať ciele a očakávania, ktoré nie sú realistické. Petra (Vlhová), Federica (Brignoneová), Michelle (Gisinová) sú všestranné a veľmi ambiciózne športovkyne a momentálne nie som na ich úrovni," priznala Shiffrinová, ktorá sa pred troma týždňami predstavila v dvoch slalomoch v Levi a obsadila druhé a piate miesto. Vynechala potom paralelný obrovský slalom v rakúskom stredisku Lech-Zürs.



Trojnásobná celková víťazka SP (2017, 2018, 2019) neplánovala štartovať ani v dvoch super-G vo švajčiarskom St. Moritzi, ktoré sa napokon pre nepriaznivé počasie neuskutočnili. "Myslím, že by nebolo reálne pokúsiť sa zlikvidovať manko vo všetkých disciplínách. Na rovnaké úspechy ako v minulých sezónach teraz nemôžem pomýšľať. Pokúsim sa stanoviť si priority a technické disciplíny majú zmysel. Sú tak či onak mojou najvyššou prioritou," povedala 25-ročná Shiffrinová podľa agentúry APA.



Príprava na sezónu nebola ani v jej prípade ideálna. "Najmä testovanie materiálu neprebehlo v lete dostatočne, keďže kontakt s výrobcom Atomic bol pre obmedzeniaa v cestovaní prakticky nemožný. Za normálnych okolností by som už mala za sebou šesťdesiat dní prípravy na snehu, tento rok sme mali dvadsať a navyše nie v najlepších podmienkach," tvrdí Shiffrinová, ktorá vynechala októbrový začiatok sezóny SP pre problémy s chrbtom.