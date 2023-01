Lyžovanie-SP: Shiffrinová triumfovala v Kronplatzi a má rekord

Kronplatz 24. januára (TASR) - Mikaela Shiffrinová dosiahla svoje 83. víťazstvo vo Svetovom pohári a vytvorila ženský rekord. Dvadsaťsedemročná americká lyžiarka triumfovala v utorkovom obrovskom slalome v talianskom Kronplatzi pred Švajčiarkou Larou Gutovou-Behramiovou (+0,45) a domácou Federicou Brignoneovou (+1,43). Slovenka Petra Vlhová skončila s odstupom +1,65 sekundy na 4. mieste.



Fenomenálna Američanka sa osamostatnila na čele historickej štatistiky od krajanky Lindsey Vonnovej, pred pretekmi mali obe na konte 82 víťazstiev. Shiffrinová teraz bude útočiť aj na absolútny rekord, len tri triumfy jej chýbajú k vyrovnaniu zápisu Švéda Ingemara Stenmarka (86). Najviac ich získala v slalome (51), 18 pridala v "obráku", 5 v super-G, po 3 v zjazde a paralelných mestských pretekoch, 2 v paralelných slalomoch a 1 kombinácii. Celkovo získala vo SP 131 pódiových umiestnení (83-24-24). "Dnes ráno som videla, že tieto preteky budú dobré. Vydarilo sa mi prvé kolo, čo bolo rozhodujúce. Ťažko sa mi to hodnotí, musím spracovať emócie," uviedla po pretekoch v rozhovore pre Medzinárodnú lyžiarsku a snoubordovú federáciu (FIS).



V tejto sezóne dokázala Shiffrinová triumfovať už po deviaty raz. Štyrikrát uspela v slalome - dvakrát v Levi a raz v Záhrebe a Semmeringu, v obrovskom slalome nenašla premožiteľku okrem Kronplatzu v dvoch pretekoch v Semmeringu a raz v Kranjskej Gore a uspela aj v super-G v St. Moritzi.



Vlhová bola po prvom kole šiesta, keď na svoju veľkú americkú rivalku stratila 1,01 sekundy. V druhom kole, ktorú staval jej tréner Mauro Pini, sa však zlepšila najmä v strmej časti trate. "Prvé kolo mi vôbec nesadlo. V druhom som sa snažila niečo urobiť, nakoniec je z toho štvrté miesto. Nemali sme na druhé kolo nič pripravené, ale tréner pochopil, že to treba postaviť viac zatočené, lebo prvé kolo bolo veľmi otvorené. Teraz sa musím čo najlepšie pripraviť na zajtra," uviedla slovenská lyžiarka pre JOJ Šport.



Shiffrinová zvýšila svoj náskok na čele celkového poradia SP pred Gutovou-Behramiovou na 556 bodov, Vlhová je tretia so stratou 571 bodov. Čerstvá držiteľka rekordu sa dostala sa aj do čela priebežnej klasifikácie disciplíny. V "obráku" má náskok 49 bodov na druhú Talianku Martu Bassinovú. Tá obsadila v utorok až 10. miesto. Vlhová je štvrtá so ziskom 386 bodov, tretia je Gutová-Behramiová so 437 bodmi.