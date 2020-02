Slalomový víked v Ofterschwangu zrušili pre nedostatok snehu

Ofterschwang 27. februára (TASR) - Budúcotýždňové podujatie Svetového pohára alpských lyžiarok v Ofterschwangu zrušili pre nedostatok snehu. V Nemecku bol na programe obrovský slalom 7. marca a na druhý deň slalom. Rieši sa nové dejisko súťaží, ktoré by mali vážne prehovoriť do súbojov o dva malé glóbusy a o veľkú "guľu" celkovej víťazky SP, na všetky tri trofeje ašpiruje aj slovenská zjazdárka Petra Vlhová.



"Podmienky v Bavorsku sa budúci týždeň zrejme nezlepšia, vysoké teploty navyše znemožňujú dostatočnú produkciu mechanického zasnežovania," citovala organizátorov agentúra DPA. V programe ženského kalendára SP zostáva deväť pretekov, plus prípadné dve náhradné súťaže za Ofterschwang. Na čele je Talianka Federica Brignoneová s 1298 bodmi, druhá je Američanka Mikaela Shiffrinová (1225), ktorá na neurčito prerušila sezónu pre tragické úmrtie otca. Tretia Vlhová, sužovaná zranením kolena (poškodená chrupavka) má 1139 bodov.



Organizátori Svetového pohára sa musia v závere sezóny vyrovnať aj s novým koronavírusom. Predbežne pristúpili k vylúčeniu divákov vo finálovom týždni v talianskej Cortine d'Ampezzo (18. do 22. marca.) a obmedzenie ich počtu cez nastávajúci víkend v La Thuile, v talianskom horskom stredisku pri hraniciach s Francúzskom.