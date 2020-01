Lyžovanie-SP: Slovensko má druhú kráľovnú

Záhreb 4. januára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová načala hneď v úvodných pretekoch novej dekády druhú desiatku svojich víťazstiev na podujatiach Svetového pohára. V sobotňajšom slalome zároveň pridala jedenáste víťazné dejisko, keď premiérovo triumfovala v Záhrebe. V žiadnom dejisku sa zatiaľ netešila viac ako raz.



V chorvátskej metropole sa súťaží o prestížnu "Trofej snehovej kráľovnej" a Vlhová ju v konkurencii štvornásobnej miestnej šampiónky Mikaely Shiffrinovej získala ako druhá Slovenka v histórii. V roku 2017 sa to podarilo Veronike Velez-Zuzulovej, za ktorou vtedy na druhom mieste skončila práve jej mladšia krajanka. Velez-Zuzulová dnes pôsobí ako televízna spolukomentátorka a Vlhovej stihla medzi kolami odovzdať rady. "Rozprávali sme sa, niekedy je dobrý názor zvonka. Bavili sme sa aj o predchádzajúcich pretekoch, špeciálne o Lienzi, kde som na Mikaelu stratila," prezradila Vlhová, ktorá čakala na šiesty úspech medzi najhustejšími bránkami od 8. januára 2019, keď sa presadila vo Flachau.



Shiffrinová minulý týždeň natiahla sériu slalomových víťazstiev vo SP na šesť a už 24 súťaží za sebou nepozná inú víťazku ako ju alebo Vlhovú. Američanka triumfovala devätnásťkrát, zatiaľ čo jej veľká slovenská súperka päťkrát. Ich nadvládu neprelomila žiadna lyžiarka, odkedy 10. januára 2017 zvíťazila bývalá švédska reprezentantka Frida Hansdotterová vo Flachau: "Sú to neopísateľné momenty, veľmi som túžila vyhrať nielen v Záhrebe, ale všeobecne. Som typ, ktorý chce víťaziť, v Lienzi mi to trošku ušlo a bola som sklamaná. Nakoniec bolo druhé miesto fajn, cítila som však, že tentoraz by to mohlo vyjsť. Na tréningu v Taliansku som jazdila veľmi dobre a všetko nám vyšlo."



Vyšlo to napriek tomu, že Vlhovej na štarte chýbal zranený servisman Pierluigi Parravicini. Zastúpil ho ďalší taliansky člen tímu Matteo Baldissarutti. "Po takomto víťazstve si človek vždy spomenie na to, čo obetoval, a v uplynulom čase som tomu obetovala naozaj všetko. Je to odmena, no celý môj tím pracuje na sto percent. Sú stále so mnou a pritom majú doma rodiny. Sú moja druhá rodina a aj vďaka nim som tam, kde som," pokračovala Vlhová po svojom najsuverénnejšom slalomovom víťazstve. Doteraz sa s najväčším náskokom radovala hneď pri premiérovom úspechu v decembri 2015, keď v Are prekonala Hansdotterovú o 59 stotín. Shiffrinovú dosiaľ zdolala maximálne o 24 stotín v marci 2017 v Aspene: "Bol to môj deň a veľmi sa teším. Konečne som zdolala Mikaelu a o trošku viac, ako by možno čakali. Aj ona je predsa človek. Videla som reakcie, že sa nedá zdolať, no viem, že sa to dá. Zdolala som ju o celkom dosť, bude to teraz veľký boj. Vo Flachau pôjdem znova naplno a uvidíme, ako to bude. Musím získať stabilitu sama so sebou, aby som podávala stále rovnaké výkony. Naďalej to hľadám, dúfam, že to čo najskôr nájdem a budem stále na takej úrovni, na akej som bola napríklad v sobotu."



Vlhová ohúrila už prvým kolom a s úlohou líderky sa vyrovnala, veď aj v druhom kole si pripísala najlepší čas. Zahnala "strašiaka" z Levi, kde v úvodnom slalome sezóny na vedúcej pozícii vypadla: "Upokojovala som sa, nechcela som si pripúšťať, že mám sekundu náskok a môžem byť v pohode. Chcela som ísť naplno a potvrdiť, že aj v druhom kole som najlepšia. Pred štartom som bola pokojná a v cieli som sa tešila." Do cieľových priestorov zavítalo približne 5000 divákov a takmer všetci povzbudzovali 24-ročnú Slovenku: "Mala som tu veľa fanúšikov, prišlo mnoho ľudí zo Slovenska. Cítila som sa ako doma. Teší ma, že za mnou chodia na rôzne miesta. Je pre mňa dôležité cítiť podporu z mojej krajiny."



Prajné prostredie v prospech slovenskej reprezentantky si všimla aj Shiffrinová, ktorá nepridala piatu záhrebskú korunku. Namiesto toho sledovala, ako prvýkrát "korunovali" Vlhovú. "Tieto preteky sa konajú blízko jej domova, aj Chorváti ju podporujú, ako keby bola domáca. Rovnaké to bolo aj so 'Zuzu'. Je to špeciálne víťazstvo pre Petru, pre jej tím. Bude jej to pripomínať nádherná korunka, ktorá bude mať určite výnimočné miesto u nej doma. Odviedla úžasnú prácu v oboch kolách, je pre mňa veľká česť, že som mohla byť súčasťou predstavenia, ktoré si užili asi všetci. Ak by som vyhrala, bolo by to o šťastí, mohlo sa mi to podariť jedine v prípade, že by Petra vypadla, alebo by urobila obrovskú chybu. Nemyslím si však, že to bola jej životná jazda, môže to opakovať znova a znova," povedala Američanka.



Pred Slovenkou vedie v hodnotení disciplíny o 120 bodov. "Momentálne mám náskok, ale nič nie je rozhodnuté. Som si istá, že malý glóbus je jeden z jej veľkých cieľov," dodala Shiffrinová na margo svojej veľkej súperky. Vlhová môže ešte viac zdramatizovať slalomové poradie 14. januára vo Flachau, ešte predtým sa však predstaví na budúci víkend v Altenmarkte-Zauchensee, kde zrejme absolvuje zjazd aj kombináciu.







