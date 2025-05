Špindlerov Mlyn späť v kalendári, finále bude v Lillehammeri

Bern 9. mája (TASR) - Zjazdárky sa v sezóne 2025/2026 predstavia v 38 individuálnych súťažiach Svetového pohára. Chýbať nebudú ani ženské preteky v českom stredisku Špindlerov Mlyn (24. a 25. januára), ktoré sa do kalendára vrátia po dvojročnej odmlke.



Sezónu tradične začnú lyžiarky 25. októbra obrovským slalomom v rakúskom Söldene, ktorý hostí prvé podujatie SP nepretržite už od sezóny 2000/2001. Muži sa na úvod predstavia na ľadovci Rettenbach o deň neskôr v rovnakej disciplíne.



Najväčšou zmenou v porovnaní s uplynulými edíciami je usporiadanie zámorských podujatí v jednom bloku, a to počas dvoch za sebou idúcich víkendov na prelome novembra a decembra. Ženy sa najprv predstavia v americkom stredisku Copper Mountain v štáte Colorado (29. a 30. novembra), pokračovať budú dvoma obrovskými slalomami v kanadskom Tremblante. Muži zostanú iba v USA, okrem Copper Mountain navštívia aj Beaver Creek, kde absolvujú zjazd, super-G a aj obrovský slalom. Usporiadanie mimoeurópskych podujatí v takomto poradí je reakciou Medzinárodnej lyžiarskej a snoubordovej federácie (FIS) na kritiku spojenú s optimalizovaním cestovania.



Sezóna SP bude od 1. do 28. februára prerušená zimnými olympijskými hrami. Zjazdárske súťaže sa pôjdu v Cortine d’Ampezzo. Prvou zastávkou vo SP po skončení ZOH bude pre ženy pyrenejské stredisko Soldeu v Andorre (28. februára a 1. marca). Muži sa predstavia v nemeckom Garmisch-Partenkirchene. Jediným otáznikom v mužskom programe zostáva dejisko super-G pred záverom kalendárneho roka. Sezóna SP vyvrcholí od 21. do 25. marca finálovým podujatím v nórskom Lillehammeri, dejisku ZOH 1994. Kalendár ešte musí oficiálne schváliť kongres FIS v polovici júna.