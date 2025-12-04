< sekcia Šport
Super-G mužov v Beaver Creeku presunuli na piatok
Už vo štvrtok sa v americkom stredisku uskutočnil prvý zjazd sezóny, ktorý sa takisto mal pôvodne ísť o deň neskôr.
Autor TASR
Beaver Creek 4. decembra (TASR) - Organizátori podujatia Svetového pohára alpských lyžiarov v Beaver Creeku presunuli super-G mužov zo soboty na piatok 5. decembra (19.15 SEČ). Dôvodom je piatková priaznivejšia predpoveď počasia.
Už vo štvrtok sa v americkom stredisku uskutočnil prvý zjazd sezóny, ktorý sa takisto mal pôvodne ísť o deň neskôr. Na nedeľu je v Beaver Creeku naplánovaný obrovský slalom. Informáciu priniesla agentúra APA.
