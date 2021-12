V Lienzi očakávajú počas slalomu dážď, trať by to znehodnotiť nemalo

Lienz 26. decembra (TASR) - Preteky Svetového pohára alpských lyžiarok v rakúskom Lienzi sa uskutočnia podľa plánu. Ohroziť by ich nemal ani očakávaný dážď v druhý deň podujatia. V Lienzi je na programe v utorok obrovský slalom a v stredu slalom, na trati nebude chýbať ani slovenská obhajkyňa celkového prvenstva Petra Vlhová.



Organizátorom sa počas chladných dní v období okolo Mikuláša podarilo vytvoriť dostatočné množstvo umelého snehu a 13. decembra začali trať frézovať. "Budeme mať skvelú trať a počasie na obrovský slalom. Počas slalomu by malo trochu pršať, no po kvalitnej práci, ktorú sme vykonali, by už povrch trate nemalo znehodnotiť ani nepriaznivé počasie," informoval podľa agentúry APA traťový riaditeľ Stefan Mutschlechner.