Lyžovanie-SP: V obráku triumf Odermatta, Žampa bude vo finále

výsledky:

1. Marco Odermatt 2:12,87 min,

2. Loic Meillard (obaja Švaj.) +1,06 s,

3. Stefan Brennsteiner (Rak.) +1,09,

4. Alexis Pinturault +1,11,

5. Mathieu Faivre (obaja Fr.) +1,18

6. Filip Zubčič (Chor.) 1,33,

7. Henrik Kristoffersen (Nór.) +1,34,

8. Manuel Feller (Rak.) +1,45,

9. Gino Caviezel (Švaj.) +1,52,

10. Stefan Luitz (Nem.) +1,53 ... 26. Adam ŽAMPA +3,12, Andreas Žampa (obaja SR) nepostúpil do 2. kola



poradie v obrovskom slalome:



1. Odermatt 625,

2. Pinturault 600,

3. Zubčič 526,

4. Meillard 393,

5. Faivre 318,

6. Justin Murisier (Švaj.) 229 ... 24. Ad. ŽAMPA 106, 48. And. ŽAMPA 11



celkové poradie SP:



1. Pinturault 1100,

2. Odermatt 1069,

3. Marco Schwarz (Rak.) 718,

4. Meillard 710,

5. Matthias Mayer 700,

6. Vincent Kriechmayer (obaja Rak.) 675 ... 66. Ad. ŽAMPA 106, 134. And. ŽAMPA 11

Kranjska Gora 13. marca (TASR) - Adam Žampa sa ako prvý slovenský mužský lyžiar kvalifikoval do finále Svetového pohára. V slovinskej Kranjskej Gore obsadil v sobotnom obrovskom slalome 26. miesto, zvíťazil Marco Odermatt zo Švajčiarska. Za Odermattom skončil jeho krajan Loic Meillard, ktorý zaostal o 1,06 sekundy, tretí bol Rakúšan Stefan Brennsteiner (+1,09). Druhý Slovák Andreas Žampa nepostúpil do 2. kola.Finálové súťaže sezóny vyvrcholia vo švajčiarskom Lenzerheide (17.-21. marca), nárok štartovať v nich má najlepších 25 pretekárov za disciplínu. Žampovi by za istých okolností účasť vo finále SP neunikla, ani keby v Kranjskej Gore nebodoval, v prípade štandardného výsledku ju mohol potvrdiť. V tejto zime bodoval v siedmich pretekoch, najlepšie výsledky dosiahol v talianskej Santa Caterine, kde skončil na 7. a na 8. mieste.Po prvom kole bol slovenský reprezentant na 25. mieste, posunúť sa vyššie mu prekazila chyba v strednej časti trate druhého kola, kde stratil niekoľko stotín a v závere už nedokázal zrýchliť.Odermatt sa vďaka triumfu dostal v celkovom hodnotení disciplíny pred Francúza Alexisa Pinturaulta, má náskok 25 bodov. Po prvom kole bol 23-ročný Švajčiar štvrtý, ale fantastickou jazdou v druhom kole zanechal za sebou všetkých svojich súperov. Zaznamenal druhý triumf v sezóne v "obráku", predtým sa z neho tešil 7. decembra v Santa Caterine. Okrem toho má na konte aj dve druhé a dve tretie miesta.