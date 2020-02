Lyžovanie-SP: Vlhová je druhá po úvodnej alpskej kombinácii

Crans Montana 23. februára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa po úvodnej časti nedeľnej alpskej kombinácie Svetového pohára usadila na druhom mieste. Vo švajčiarskej Crans Montane zaostala v super-G za vedúcou Taliankou Federicou Brignoneovou o 58 stotín sekundy. Priebežne tretia bola Rakúšanka Nina Ortliebová s mankom 0,66 s.



Vo švajčiarskom stredisku panovalo veľmi teplé počasie a hrozilo zmäkčovanie snehovej podložky. Profil zjazdovky Mont Lachaux však nahrával lyžiarkam, ktoré sa venujú aj obrovskému slalomu, a minimálne na prvých dvoch priečkach sa to potvrdilo. Víťazka jedinej doterajšej tohtosezónnej kombinácie Brignoneová sa na skoku dostala do krkolomného záklonu, ale dokázala ho ustáť a jej riskantná jazda slávila v super-G úspech, no pred slalomovou časťou (13.30 h) si pred Vlhovou nevypracovala až taký značný náskok.



Dvadsaťštyriročná slovenská reprezentantka vyštartovala s číslom 13. Na prvom skoku ju vynieslo z ideálnej stopy a musela zabojovať, aby sa vošla do nasledujúcej bránky. Situáciu však zvládla natoľko, že jej odstup na Brignoneovú bol iba jedna desatina. Ďalšie dve chybičky spravila v spodnej technickej pasáži a v cieli zaostala o 0,58 s, ale tento výsledok jej dával veľkú šancu zaútočiť pri svojich slalomárskych kvalitách na víťazstvo.