Vlhová najrýchlejšia v 1. kole obráku

Kranjska Gora 15. februára (TASR) – Slovenská lyžiarka Petra Vlhová bola po 1. kola na čele poradia sobotného obrovského slalomu Svetového pohára. V slovinskej Kranjskej Gore mala pred druhou Novozélanďankou Alice Robinsonovou náskok 0,24 sekundy.



Vlhová predviedla sebavedomý a takmer bezchybný výkon. V hornej časti trate stratila na Novozélanďanku tri desatiny sekundy, no postrážila si prejazdnú bránku, kde jej súperka urobila chybu. Vlhová v širších bránkach strategicky ubrala z agresivity a konsolidovaná jazda bez výraznejších zaváhaní ju vyniesla na čelo priebežného poradia.



"Prišlo sem veľa fanúšikov a ďakujem im za podporu. Chcela som ísť rýchlo, čo sa mi aj podarilo. Vrchná časť však nebola dobrá, aj podľa medzičasu som bola pomalšia, musím sa pozrieť, kde som tam stratila a vylepšiť to. Dolná pasáž už bola dobrá. Mám nové lyže, skúšala som ich už na tréningu a išlo sa mi s nimi super, tak sme si povedali, že ich použijeme a spravili sme dobre. Pred druhým kolom musím spraviť dobrú obhliadku trate a ísť do toho naplno," povedala Vlhová pre RTVS.



Tretia bola priebežne Slovinka Meta Hrovatová (+0,77). Vedúca žena disciplíny a druhá žena celkového poradia Talianka Federica Brignoneová obsadila v 1. kole 5. miesto s odstupom 0,94 s. Líderka celkového poradia SP Američanka Mikaela Shiffrinová z USA v Slovinsku neštartuje.