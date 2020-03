Vlhová nevie, kedy dostane trofeje, posezónne plány zrušil koronavírus

Are 12. marca (TASR) - Petra Vlhová si nemohla užiť slávnostné odovzdávanie historických trofejí, ktoré si vybojovala vo Svetovom pohári alpských lyžiarok. Zo zrušeného podujatia vo švédskom Are cestovala bez malých glóbusov za slalom a paralelný slalom a sama nevedela, kedy a akým spôsobom sa ich dočká.







Tím slovenskej lyžiarskej hviezdy sa o predčasnom konci ročníka dozvedel na mítingu kapitánov v predvečer štvrtkovej súťaže. Traja zamestnanci jedného zo sponzorov sa po príchode z nórskeho Kvitfjellu ocitli v karanténe a jeden z nich mal pozitívny test na koronavírus SARS-CoV-2. "Bola to pre mňa veľmi prekvapujúca správa. V prvom momente som nechcela veriť, že je to pravda, ale potom sa to potvrdilo. Boli to veľmi zmiešané pocity. Stále si úplne neuvedomujem, čo som dosiahla, možno aj tým, že mi reálne nedali glóbusy do rúk. Vôbec netuším, kedy mi ich dajú. Možno si to uvedomím, až keď ich budem mať v rukách," povedala Vlhová, ktorá prikladá väčšiu váhu sezónnej trofeji za slalom: "Určite ten je vzácnejší, pretože vždy som chcela získať glóbus v slalome. Je to moja disciplína, ale, samozrejme, vážim si aj ten za paralelné disciplíny."



Dvadsaťštyriročná Vlhová stratila nielen šancu potvrdiť vedúce pozície v hodnotení týchto dvoch disciplín, ale zároveň aj o možnosť zabojovať o ďalší malý glóbus za obrovský slalom a veľký za celkové prvenstvo v prestížnom seriáli: "Určite by to bolo veľmi náročné, ale verila som si, že to všetko potvrdím. Na kopci by to bolo úplne odlišné, s ľuďmi by bola úplne iná atmosféra. Toto ma mrzí najviac, možno by som si to inakšie užila. 'Obrák' ma mrzí, tam to bolo otvorené a mohlo sa stať čokoľvek. V celkovom poradí som sa už po Crans Montane zmierila, že je rozhodnuté. V tejto sezóne sme si však potvrdili, že môžem byť rýchla vo všetkých disciplínach. Bola to skúška, či to zvládnem fyzicky aj psychicky. Myslím si, že som to zvládla až nad očakávania. Určite v budúcom ročníku chcem ísť všetky disciplíny a útočiť na veľký glóbus."



Práve Crans Montanu, kde pri útoku na víťazstvo vypadla v slalomovej časti alpskej kombinácie, označila za najhorší bod zimy. Tá sa vyvíjala veľmi špecificky, zasiahli do nej tragédia v rodine Mikaely Shiffrinovej a v závere situácia s koronavírusom. "Bolo to ako na hojdačke, začiatok som nemala najlepší, potom som sa postupne rozbehla. Potom sme mali zdravotné problémy, ale teraz sa tešíme z dvoch glóbusov, takže sezóna bola veľmi dobrá. Určite budem spomínať na Flachau, Záhreb aj Kranjsku Goru, kde to bolo veľmi emotívne a bolo tam veľmi veľa Slovákov. Crans Montana a Zauchensee sú pre mňa sklamania, vypadla som, keď som mohla bojovať o ďalší glóbus. Crans Montana nás všetkých veľmi bolela," povedala Vlhová.



V ročníku s tridsiatimi pretekmi získala 1189 bodov. V sezóne 2018/2019 nazbierala 1355 bodov a uskutočnilo sa 35 pretekov. V priemere na jednu súťaž bola teraz o čosi úspešnejšia, no predovšetkým, body získavala naprieč všetkými disciplínami s výnimkou "nešťastnej" kombinácie. Okrem finále SP v Cortine d'Ampezzo a Are nemohla štartovať ani v Ofterschwangu, kde bol nedostatok snehu. "Stratili sme deväť pretekov a pri takejto forme minimálne štyristo bodov. Vyskúšali sme si od januára celý program, Peťa bola dobre nastavená. Systém fungoval a myslím si, že v budúcej sezóne to pôjde. Dobre, že sme si to odskúšali teraz," povedal pre TASR brat a manažér tímu Boris Vlha, ktorý spoločne s asistentom trénera Matejom Gemzom dodržali starú stávku a oholili si hlavy. "Asi štyri roky dozadu sa povedalo, že keď raz budem mať glóbus, pôjdu dohola. Myslím si, že im to svedčí a že si to užili," povedala Vlhová.



Vo Švédsku sa tím rozdelí, no súrodenci zrejme zostanú pohromade. Na Slovensku sa pre nákazu sprísňujú bezpečnostné opatrenia. Vo štvrtok pribudlo ďalších šesť prípadov nového koronavírusu, celkovo je oficiálne zaznamenaných šestnásť nakazených. Úrady evidujú aj infikovanú štvorčlennú rodinu v karanténe v rakúskej prihraničnej obci Kittsee. "Úprimne, netuším, čo sa teraz bude diať. Ideme domov a budem tam, až dokým asi všetko neprejde. Teraz je veľmi nebezpečné chodiť hore-dole, budeme len čakať. Nemám žiadne plány, chceli sme lyžovať, ale, žiaľ, musím byť doma. Všetko sa mi zrazu skončilo, nemôžem si urobiť plán na ďalší mesiac. Budem doma trénovať, aby som sa udržala v kondícii," dodala Petra a ani Boris nevedel, čo na nich bezprostredne čaká: "Nevieme, čo bude, každý deň niečo pridávajú. Asi musíme byť dva týždne doma v karanténe. Páči sa mi, ako to na Slovensku podchytili, že to nepodceňujú."